США готують рішення про військову допомогу Україні на 400 мільйонів доларів, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що найближчим часом очікуються новини щодо 400 мільйонів доларів допомоги Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його виступі під час засідання підкомітету Сенату США, про що передає Reuters.

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Коли очікують рішення щодо допомоги

За словами Рубіо, йдеться про кошти, які раніше вже схвалив Конгрес США. Водночас їх передача затримувалася Пентагоном протягом кількох місяців.

Що відомо про фінансування і позицію Пентагону

Торік у грудні Конгрес США погодив компромісний проєкт Закону про національне оборонне фінансування. У документі передбачили 400 мільйонів доларів допомоги для України.

Водночас у травні під час слухань у Комітеті Сенату США зі збройних сил повідомили, що в проєкті бюджету США на 2027 рік ці кошти більше не передбачені за програмою USAI.

Сенаторка Джен Шахін зачитала документи, де зазначено, що Пентагон пропонує залучати кошти для України за програмою PURL. Вона поцікавилася причинами такого рішення та тим, чому фінансування пропонують перекласти на Європу.

Міністр оборони Піт Гегсет відповів, що це робиться в межах розбудови європейського потенціалу.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до прямих переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним, щоб завершити війну.

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