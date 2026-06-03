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Новини Військова допомога Україні
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США готують рішення про військову допомогу Україні на 400 мільйонів доларів, - Рубіо

Рубіо про військову допомогу Україні

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що найближчим часом очікуються новини щодо 400 мільйонів доларів допомоги Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його виступі під час засідання підкомітету Сенату США, про що передає Reuters.

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Коли очікують рішення щодо допомоги

За словами Рубіо, йдеться про кошти, які раніше вже схвалив Конгрес США. Водночас їх передача затримувалася Пентагоном протягом кількох місяців.

Що відомо про фінансування і позицію Пентагону

Торік у грудні Конгрес США погодив компромісний проєкт Закону про національне оборонне фінансування. У документі передбачили 400 мільйонів доларів допомоги для України.

Водночас у травні під час слухань у Комітеті Сенату США зі збройних сил повідомили, що в проєкті бюджету США на 2027 рік ці кошти більше не передбачені за програмою USAI.

Сенаторка Джен Шахін зачитала документи, де зазначено, що Пентагон пропонує залучати кошти для України за програмою PURL. Вона поцікавилася причинами такого рішення та тим, чому фінансування пропонують перекласти на Європу.

Міністр оборони Піт Гегсет відповів, що це робиться в межах розбудови європейського потенціалу.

  • Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до прямих переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним, щоб завершити війну.

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допомога (9178) США (26673)
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Это чтоб не подумали что прапорщик краснов не помагает Украине. Тогда когда Европа миллиарды даёт....
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03.06.2026 23:55 Відповісти
Колись, при Байдені, такі пакети не рахувались, допомагали мільярдами
а це паходу перший пакет за другий рік краснова.
при тому що параші він допомагає на порядок більше, тільки від послаблення санкцій вони мільярди отримають
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04.06.2026 00:00 Відповісти
РУБАНУ с плеча
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04.06.2026 00:05 Відповісти
Ніщо так не прикрашає людину,як щедрість...
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04.06.2026 00:14 Відповісти
Вибори на носі.
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04.06.2026 00:22 Відповісти
Ганьбище скупердяйське.
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04.06.2026 00:23 Відповісти
На нову партію Джавелінів для порятунку України має вистачити. Тепер ви винні 3 мільярди 400 мільйонів. Щиро ваш Донні.
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04.06.2026 00:34 Відповісти
Як шкода, що немає ЯЗ, Рубiо
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04.06.2026 01:12 Відповісти
 
 