Занадто багато жертв: Папа Римський звернувся до Росії і закликав відновити переговори
Папа Римський Лев XIV закликав Росію повернутися до переговорів з Україною після нових атак, які забрали життя щонайменше 15 людей і поранили понад 70.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Vatican News.
Заклик до миру з борту літака
Папа Лев XIV зробив заяву під час перельоту до Мадрида, спілкуючись із журналістами на борту літака. Він наголосив на необхідності відновлення переговорів та припинення війни.
"Потрібно повернутися до переговорів. Потрібно чинити тиск, щоб насильство і війна закінчилися та було знайдено рішення", — заявив понтифік.
Також він підкреслив, що через війну гине надто багато людей і ситуацію потрібно зупинити.
Інші конфлікти та реакція сторін
Понтифік згадав і про інші конфлікти у світі, зокрема в Ірані та Газі. Він зазначив, що лише діалог між сторонами може запобігти новим жертвам.
Це не перший заклик Лева XIV до миру в Україні. Від травня 2025 року, коли він став Папою, він неодноразово пропонував Ватикан як місце для переговорів між Києвом і Москвою.
Москва на такі заклики реагувала стримано. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що Росія не отримувала офіційних пропозицій щодо посередництва, а питання місця переговорів не вирішувалося.
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Явно не того понтифіка вибрали, я надіявся, що ситуацію покращать.
Християнин так питання не ставить.
Хто, коли, скільки, як - це промисел Божий.
пап мусить і повинен закликати припинити ВБИВСТВО людини людиною - бо це порушення заповіді Господньої.
Я розчарований - несіть слідуючого понтифіка.