Слишком много жертв: Папа Римский обратился к России и призвал возобновить переговоры
Папа Римский Лев XIV призвал Россию вернуться к переговорам с Украиной после новых атак, унесших жизни по меньшей мере 15 человек и ранивших более 70.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Vatican News.
Призыв к миру с борта самолета
Папа Лев XIV сделал заявление во время перелета в Мадрид, общаясь с журналистами на борту самолета. Он подчеркнул необходимость возобновления переговоров и прекращения войны.
"Нужно вернуться к переговорам. Нужно оказывать давление, чтобы насилие и война закончились и было найдено решение", - заявил понтифик.
Также он подчеркнул, что из-за войны гибнет слишком много людей и ситуацию нужно остановить.
Другие конфликты и реакция сторон
Понтифик упомянул и о других конфликтах в мире, в частности - в Иране и Газе. Он отметил, что только диалог между сторонами может предотвратить новые жертвы.
Это не первый призыв Льва XIV к миру в Украине. С мая 2025 года, когда он стал Папой, он неоднократно предлагал Ватикан в качестве места для переговоров между Киевом и Москвой.
Москва на такие призывы реагировала сдержанно. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия не получала официальных предложений о посредничестве, а вопрос о месте переговоров не решался.
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но,
как понтифик должен говорить ровно, он же не из криворожской школы быдломатии.
Явно не того понтифіка вибрали, я надіявся, що ситуацію покращать.
Християнин так питання не ставить.
Хто, коли, скільки, як - це промисел Божий.
пап мусить і повинен закликати припинити ВБИВСТВО людини людиною - бо це порушення заповіді Господньої.
Я розчарований - несіть слідуючого понтифіка.
ЗАйшов в тредс рузкіе чіткого говорять "еслі бі Украіна хотела давно б подписала соглашение"
Для них існує лише приниження інших народів - інакше вони не бачать Всесвіт
Той сказав всім своїм оркам: работайте братья, работайте!