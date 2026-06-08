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Новости Папа Римский высказался о войне в Украине
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Слишком много жертв: Папа Римский обратился к России и призвал возобновить переговоры

Папа Римский Лев XIV обратился к Путину

Папа Римский Лев XIV призвал Россию вернуться к переговорам с Украиной после новых атак, унесших жизни по меньшей мере 15 человек и ранивших более 70.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Vatican News.

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Призыв к миру с борта самолета

Папа Лев XIV сделал заявление во время перелета в Мадрид, общаясь с журналистами на борту самолета. Он подчеркнул необходимость возобновления переговоров и прекращения войны.

"Нужно вернуться к переговорам. Нужно оказывать давление, чтобы насилие и война закончились и было найдено решение", - заявил понтифик.

Также он подчеркнул, что из-за войны гибнет слишком много людей и ситуацию нужно остановить.

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Другие конфликты и реакция сторон

Понтифик упомянул и о других конфликтах в мире, в частности - в Иране и Газе. Он отметил, что только диалог между сторонами может предотвратить новые жертвы.

Это не первый призыв Льва XIV к миру в Украине. С мая 2025 года, когда он стал Папой, он неоднократно предлагал Ватикан в качестве места для переговоров между Киевом и Москвой.

Москва на такие призывы реагировала сдержанно. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия не получала официальных предложений о посредничестве, а вопрос о месте переговоров не решался.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры с Путиным должны вести уполномоченные политики, я лишь даю советы, - Меркель

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переговоры (5820) россия (97830) война в Украине (8420) Лев 14 (69)
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Наслідки Зеліного листа *****: тепер до нього з закликами про переговори і припинення війни адекватні не звертатимуться. А будуть закликати *****.
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08.06.2026 00:04 Ответить
Аби папа читав історію мордора, не казав би прутні. У них НІКОЛИ не бувало ЗАБАГАТО жертв.
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08.06.2026 00:06 Ответить
он штатовский, все он читал,
но,
как понтифик должен говорить ровно, он же не из криворожской школы быдломатии.
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08.06.2026 00:20 Ответить
Вмирає занадто багато?
Явно не того понтифіка вибрали, я надіявся, що ситуацію покращать.
Християнин так питання не ставить.
Хто, коли, скільки, як - це промисел Божий.
пап мусить і повинен закликати припинити ВБИВСТВО людини людиною - бо це порушення заповіді Господньої.
Я розчарований - несіть слідуючого понтифіка.
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08.06.2026 00:08 Ответить
Всі заклики попів до миру порожні в усі часи. В Світових війнах зристияни знищували хистиян аж бігом, а потім йшли в цекви і молились. Ну-ну - "не согрішиш -не покаєшся, не покаєшся - не спасешся", але головне тут грішити і плювати на 10 заповідей. Якщо можна вбивати то чого ж ще не можна християнину такого чого ніззя "відмолити" пожертвою "на храм"?
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08.06.2026 00:09 Ответить
РУЗКІЕ ЧХАЛИ НА ЖЕРТВИ.

ЗАйшов в тредс рузкіе чіткого говорять "еслі бі Украіна хотела давно б подписала соглашение"

Для них існує лише приниження інших народів - інакше вони не бачать Всесвіт
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08.06.2026 00:20 Ответить
Ти шо не чув?
Той сказав всім своїм оркам: работайте братья, работайте!
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08.06.2026 00:28 Ответить
Так це ж завдяки переговорам всі ці жертви які на вашій совісті. Ху'йло заради переговорів і заради шантажу і вбиває мирних людей. І жертв буде ще більше якщо замість того щоб допомагати знищувати рашистів ви всі будете благати про переговори і капроміси
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08.06.2026 00:43 Ответить
 
 