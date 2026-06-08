Слишком много жертв: Папа Римский обратился к России и призвал возобновить переговоры

Папа Римский Лев XIV призвал Россию вернуться к переговорам с Украиной после новых атак, унесших жизни по меньшей мере 15 человек и ранивших более 70.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Vatican News.

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Призыв к миру с борта самолета

Папа Лев XIV сделал заявление во время перелета в Мадрид, общаясь с журналистами на борту самолета. Он подчеркнул необходимость возобновления переговоров и прекращения войны.

"Нужно вернуться к переговорам. Нужно оказывать давление, чтобы насилие и война закончились и было найдено решение", - заявил понтифик.

Также он подчеркнул, что из-за войны гибнет слишком много людей и ситуацию нужно остановить.

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Другие конфликты и реакция сторон

Понтифик упомянул и о других конфликтах в мире, в частности - в Иране и Газе. Он отметил, что только диалог между сторонами может предотвратить новые жертвы.

Это не первый призыв Льва XIV к миру в Украине. С мая 2025 года, когда он стал Папой, он неоднократно предлагал Ватикан в качестве места для переговоров между Киевом и Москвой.

Москва на такие призывы реагировала сдержанно. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия не получала официальных предложений о посредничестве, а вопрос о месте переговоров не решался.

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