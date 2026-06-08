У Росії заочно засудили Ходорковського до 10 років колонії, - росЗМІ
Міщанський районний суд Москви заочно засудив колишнього співвласника компанії ЮКОС та одного з найвідоміших російських опозиціонерів Михайла Ходорковського до 10 років колонії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема "КомерсантЪ". Суд визнав Ходорковського винним у поширенні так званих "фейків" про російську армію. Державне обвинувачення вимагало для нього 14 років позбавлення волі, однак суд призначив 10 років. Захист наполягав на повному виправданні.
За що засудили Ходорковського
Підставою для кримінальної справи став допис Ходорковського в соцмережі X, опублікований у вересні 2022 року. У ньому йшлося про можливі втрати Росії під час війни проти України.
Також слідство використало відеозапис, оприлюднений у липні 2024 року, в якому згадувався ракетний удар російських військ по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.
У Росії до категорії "фейків про армію" відносять висловлювання щодо війни, які не збігаються з офіційною позицією Кремля.
Живе у Великій Британії та підтримує Україну
Михайло Ходорковський уже багато років проживає у Великій Британії. Після початку повномасштабного вторгнення він публічно виступив проти війни та підтримав Україну.
Опозиціонер є членом Антивоєнного комітету, створеного російськими емігрантами після вторгнення РФ в Україну, а також бере участь у роботі платформи російської демократичної опозиції при Парламентській асамблеї Ради Європи.
Крім цього, у Росії проти Ходорковського відкрито ще одну кримінальну справу.
Опозиціонера звинувачують у створенні "терористичної спільноти"
Разом з іншими учасниками Антивоєнного комітету його звинувачують у причетності до терористичної спільноти, насильницькому захопленні влади та публічних закликах до тероризму.
Сам Ходорковський та його соратники ці звинувачення відкидають і називають їх політично мотивованими.
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