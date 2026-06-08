У Росії заочно засудили Ходорковського до 10 років колонії, - росЗМІ

Міщанський районний суд Москви заочно засудив колишнього співвласника компанії ЮКОС та одного з найвідоміших російських опозиціонерів Михайла Ходорковського до 10 років колонії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема "КомерсантЪ". Суд визнав Ходорковського винним у поширенні так званих "фейків" про російську армію. Державне обвинувачення вимагало для нього 14 років позбавлення волі, однак суд призначив 10 років. Захист наполягав на повному виправданні.

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За що засудили Ходорковського

Підставою для кримінальної справи став допис Ходорковського в соцмережі X, опублікований у вересні 2022 року. У ньому йшлося про можливі втрати Росії під час війни проти України.

Також слідство використало відеозапис, оприлюднений у липні 2024 року, в якому згадувався ракетний удар російських військ по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

У Росії до категорії "фейків про армію" відносять висловлювання щодо війни, які не збігаються з офіційною позицією Кремля.

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Живе у Великій Британії та підтримує Україну

Михайло Ходорковський уже багато років проживає у Великій Британії. Після початку повномасштабного вторгнення він публічно виступив проти війни та підтримав Україну.

Опозиціонер є членом Антивоєнного комітету, створеного російськими емігрантами після вторгнення РФ в Україну, а також бере участь у роботі платформи російської демократичної опозиції при Парламентській асамблеї Ради Європи.

Крім цього, у Росії проти Ходорковського відкрито ще одну кримінальну справу.

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Опозиціонера звинувачують у створенні "терористичної спільноти"

Разом з іншими учасниками Антивоєнного комітету його звинувачують у причетності до терористичної спільноти, насильницькому захопленні влади та публічних закликах до тероризму.

Сам Ходорковський та його соратники ці звинувачення відкидають і називають їх політично мотивованими.

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