В России заочно приговорили противника путинского режима Ходорковского к 10 годам колонии, - росСМИ
Мещанский районный суд Москвы заочно приговорил бывшего совладельца компании ЮКОС и одного из самых известных российских оппозиционеров Михаила Ходорковского к 10 годам лишения свободы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности "Коммерсант". Суд признал Ходорковского виновным в распространении так называемых "фейков" о российской армии. Государственное обвинение требовало для него 14 лет лишения свободы, однако суд назначил 10 лет. Защита настаивала на полном оправдании.
За что осудили Ходорковского
Основанием для уголовного дела стал пост Ходорковского в соцсети X, опубликованный в сентябре 2022 года. В нем речь шла о возможных потерях России во время войны против Украины.
Также следствие использовало видеозапись, обнародованную в июле 2024 года, в которой упоминался ракетный удар российских войск по детской больнице "Охматдет" в Киеве.
В России к категории "фейков об армии" относят высказывания о войне, которые не совпадают с официальной позицией Кремля.
Живет в Великобритании и поддерживает Украину
Михаил Ходорковский уже много лет проживает в Великобритании. После начала полномасштабного вторжения он публично выступил против войны и поддержал Украину.
Оппозиционер является членом Антивоенного комитета, созданного российскими эмигрантами после вторжения РФ в Украину, а также участвует в работе платформы российской демократической оппозиции при Парламентской ассамблее Совета Европы.
Кроме того, в России против Ходорковского возбуждено еще одно уголовное дело.
Оппозиционера обвиняют в создании "террористического сообщества"
Вместе с другими участниками Антивоенного комитета его обвиняют в причастности к террористическому сообществу, насильственном захвате власти и публичных призывах к терроризму.
Сам Ходорковский и его соратники отвергают эти обвинения и называют их политически мотивированными.
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