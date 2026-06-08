В России заочно приговорили противника путинского режима Ходорковского к 10 годам колонии, - росСМИ

Мещанский районный суд Москвы заочно приговорил бывшего совладельца компании ЮКОС и одного из самых известных российских оппозиционеров Михаила Ходорковского к 10 годам лишения свободы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности "Коммерсант". Суд признал Ходорковского виновным в распространении так называемых "фейков" о российской армии. Государственное обвинение требовало для него 14 лет лишения свободы, однако суд назначил 10 лет. Защита настаивала на полном оправдании.

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За что осудили Ходорковского

Основанием для уголовного дела стал пост Ходорковского в соцсети X, опубликованный в сентябре 2022 года. В нем речь шла о возможных потерях России во время войны против Украины.

Также следствие использовало видеозапись, обнародованную в июле 2024 года, в которой упоминался ракетный удар российских войск по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

В России к категории "фейков об армии" относят высказывания о войне, которые не совпадают с официальной позицией Кремля.

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Живет в Великобритании и поддерживает Украину

Михаил Ходорковский уже много лет проживает в Великобритании. После начала полномасштабного вторжения он публично выступил против войны и поддержал Украину.

Оппозиционер является членом Антивоенного комитета, созданного российскими эмигрантами после вторжения РФ в Украину, а также участвует в работе платформы российской демократической оппозиции при Парламентской ассамблее Совета Европы.

Кроме того, в России против Ходорковского возбуждено еще одно уголовное дело.

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Оппозиционера обвиняют в создании "террористического сообщества"

Вместе с другими участниками Антивоенного комитета его обвиняют в причастности к террористическому сообществу, насильственном захвате власти и публичных призывах к терроризму.

Сам Ходорковский и его соратники отвергают эти обвинения и называют их политически мотивированными.

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