Генерал Гаврилюк розповів, чому пішов з Міноборони під керівництвом Умєрова: "Звинуватив у крадіжці грошей на закупівлі зброї"

Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк розповів, чому ухвалив рішення звільнитися з посади першого заступника міністра оборони у квітні 2025 року, коли Міноборони очолював Рустем Умєров.

Про це він заявив під час засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії у понеділок, 8 червня, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Гаврилюк розкрив причину звільнення у квітні 2025 року

Гаврилюк зазначив, що 2 квітня 2025 року була нарада, на якій були присутні заступники міністра оборони, начальники Генерального штабу та головних управлінь міністр стратегічної галузі промисловості разом із заступницею.

"Під час цієї наради Умєров заявив, що нібито ходять розмови, що генерал Гаврилюк разом із начальником центрального управління оборонних ресурсів Генерального штабу, полковником Бусилем, крадуть гроші на закупівлі зброї",- розповів генерал.

За словами Гаврилюка, після цього він не міг продовжувати подальшу роботу.

"Це стало основною причиною, чому я вирішив звільнитися з міністерства під керівництвом Умєрова", - заявив генерал.

Гаврилюк також сказав, що відкритих конфліктів у нього з Умєровим не було, але визнав "натягнуті відносини".

Він пов'язує такий характер відносин тим, що не допускав впливу на рішення у відведеній йому сфері.

За словами Гаврилюка, він хотів розвивати напрямок бойових НРК з 2024, але йому бракувало повноважень, а з боку тодішнього міністра дискусії щодо цього були пригальмовані.

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Подальші призначення Гаврилюка

Нагадаємо, що 25 липня 2025 року Івана Гаврилюка було призначено на посаду першого заступника міністра оборони України тодішнім очільником відомства Денисом Шмигалем.

Він виконував ці обов'язки до 5 лютого 2026 року, після чого став заступником новопризначеного міністра Михайла Федорова. У травні цього року рішенням уряду Гаврилюка було звільнено з займаної посади.

5 червня 2026 року генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка призначили радником першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики України Дениса Шмигаля з питань оборонно-промислового комплексу.

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