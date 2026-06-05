УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9911 відвідувач онлайн
Новини Кадрові зміни в уряді
1 380 6

Генерал Гаврилюк став радником Шмигаля з питань оборонної промисловості

Екс-заступник міністра оборони генерал Гаврилюк став радником Шмигаля з питань ОПК

Генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка призначили радником першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики України Дениса Шмигаля з питань оборонно-промислового комплексу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформують в Міністерстві енергетики України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Працюватиме на громадських засадах

У Міненерго повідомили, що Гаврилюк виконуватиме обов'язки радника на громадських засадах.

До кінця травня 2026 року він обіймав посаду заступника міністра оборони України та відповідав за низку напрямів, пов'язаних із забезпеченням оборонних потреб держави.

Читайте: Кабмін звільнив Гаврилюка та Мойсюка з посад заступників міністра оборони

Посилить координацію в оборонній сфері

У відомстві зазначили, що призначення Гаврилюка має посилити взаємодію між державними структурами у сфері оборонної промисловості.

"Призначення Івана Гаврилюка посилить координацію у сфері оборонної промисловості та взаємодію між державними інституціями у питаннях розвитку оборонно-промислового потенціалу України", – повідомили у Міненерго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін звільнив Гаврилюка та Мойсюка з посад заступників міністра оборони

Шмигаль координує питання ОПК

У міністерстві нагадали, що до повноважень першого віцепрем'єр-міністра Дениса Шмигаля належать питання оборонно-промислового комплексу та формування державної військово-промислової політики.

Саме тому новопризначений радник працюватиме над питаннями розвитку оборонної галузі та координації відповідних напрямів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шмигаль представив 6 заступників в Міноборони: серед них генерал-лейтенант Гаврилюк. ФОТО

ОПК (417) Шмигаль Денис (4936) Гаврилюк Іван (41)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Козак Гаврилюк.
показати весь коментар
05.06.2026 12:19 Відповісти
Промышленность должен курировать инженер-производственник,а не орэл "упал отжался" или "вперёд в атаку по минным полям".
показати весь коментар
05.06.2026 13:06 Відповісти
Так в Україні совки нікуди і не зникали, навіть більше забуянили гарними кольорами і відтінками, чого варте безкінечні перевірки всякими паркетними генералами полігонів бзвп, у яких пузо вже на заднє сидіння не влазить 🤦
показати весь коментар
05.06.2026 13:13 Відповісти
По рожі ж видно що бухає майже кожен день..
показати весь коментар
05.06.2026 13:14 Відповісти
Тепер, за оборонну промисловість, я спокійний...
показати весь коментар
05.06.2026 13:19 Відповісти
Був один генерал котрий зміг з 1700 військовими зупинити наступ рашистів на Південь від повного захоплення, як того хотів зеленский,а з ним і вся українська більшість, котра йього обрала - це ГЕНЕРАЛ МАРЧЕНКО. Але такі генерали не потрібні зраднику зеленскому. Тому Марчело і пішов у відставку. КОнчена людина цей шлімазел зеленский, ох, і кончена мразота.
показати весь коментар
05.06.2026 13:43 Відповісти
 
 