Генерал Гаврилюк став радником Шмигаля з питань оборонної промисловості

Генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка призначили радником першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики України Дениса Шмигаля з питань оборонно-промислового комплексу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформують в Міністерстві енергетики України.

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Працюватиме на громадських засадах

У Міненерго повідомили, що Гаврилюк виконуватиме обов'язки радника на громадських засадах.

До кінця травня 2026 року він обіймав посаду заступника міністра оборони України та відповідав за низку напрямів, пов'язаних із забезпеченням оборонних потреб держави.

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Посилить координацію в оборонній сфері

У відомстві зазначили, що призначення Гаврилюка має посилити взаємодію між державними структурами у сфері оборонної промисловості.

"Призначення Івана Гаврилюка посилить координацію у сфері оборонної промисловості та взаємодію між державними інституціями у питаннях розвитку оборонно-промислового потенціалу України", – повідомили у Міненерго.

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Шмигаль координує питання ОПК

У міністерстві нагадали, що до повноважень першого віцепрем'єр-міністра Дениса Шмигаля належать питання оборонно-промислового комплексу та формування державної військово-промислової політики.

Саме тому новопризначений радник працюватиме над питаннями розвитку оборонної галузі та координації відповідних напрямів.

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