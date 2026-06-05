Генерал Гаврилюк стал советником Шмыгаля по вопросам оборонной промышленности

Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк назначен советником первого вице-премьер-министра – министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Министерстве энергетики Украины.

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Будет работать на общественных началах

В Минэнерго сообщили, что Гаврилюк будет исполнять обязанности советника на общественных началах.

До конца мая 2026 года он занимал должность заместителя министра обороны Украины и отвечал за ряд направлений, связанных с обеспечением оборонных потребностей государства.

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Усилит координацию в оборонной сфере

В ведомстве отметили, что назначение Гаврилюка должно усилить взаимодействие между государственными структурами в сфере оборонной промышленности.

"Назначение Ивана Гаврилюка усилит координацию в сфере оборонной промышленности и взаимодействие между государственными институтами в вопросах развития оборонно-промышленного потенциала Украины", – сообщили в Минэнерго.

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Шмыгаль координирует вопросы ОПК

В министерстве напомнили, что к полномочиям первого вице-премьер-министра Дениса Шмыгаля относятся вопросы оборонно-промышленного комплекса и формирования государственной военно-промышленной политики.

Именно поэтому новоназначенный советник будет работать над вопросами развития оборонной отрасли и координации соответствующих направлений.

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