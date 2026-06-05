Генерал Гаврилюк стал советником Шмыгаля по вопросам оборонной промышленности
Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк назначен советником первого вице-премьер-министра – министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля по вопросам оборонно-промышленного комплекса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Министерстве энергетики Украины.
Будет работать на общественных началах
В Минэнерго сообщили, что Гаврилюк будет исполнять обязанности советника на общественных началах.
До конца мая 2026 года он занимал должность заместителя министра обороны Украины и отвечал за ряд направлений, связанных с обеспечением оборонных потребностей государства.
Усилит координацию в оборонной сфере
В ведомстве отметили, что назначение Гаврилюка должно усилить взаимодействие между государственными структурами в сфере оборонной промышленности.
"Назначение Ивана Гаврилюка усилит координацию в сфере оборонной промышленности и взаимодействие между государственными институтами в вопросах развития оборонно-промышленного потенциала Украины", – сообщили в Минэнерго.
Шмыгаль координирует вопросы ОПК
В министерстве напомнили, что к полномочиям первого вице-премьер-министра Дениса Шмыгаля относятся вопросы оборонно-промышленного комплекса и формирования государственной военно-промышленной политики.
Именно поэтому новоназначенный советник будет работать над вопросами развития оборонной отрасли и координации соответствующих направлений.
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