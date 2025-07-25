Шмыгаль представил 6 заместителей в Минобороны: среди них - генерал-лейтенант Гаврилюк. ФОТО

25 июля Кабмин назначил 6 новых заместителей министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

Об этом Шмыгаль сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Формируем профессиональную и результативную команду, способную внедрять системные изменения в секторе обороны по всем ключевым направлениям: от цифровизации и логистики - до производства оружия и международного сотрудничества. Каждому из заместителей будут поставлены конкретные задачи. Первые результаты должны быть ощутимы максимально быстро", - отметил он.

Новые заместители Шмыгаля

1. Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк - Первый заместитель Министра обороны Украины

Шмыгаль отметил, что Гаврилюк имеет значительный опыт службы на руководящих должностях в органах военного управления Вооруженных Сил Украины. Ранее он был советником командующего Сил логистики ВСУ и руководителем Главного управления логистики, а также заместителем начальника Генерального штаба ВС Украины. В апреле-августе 2022 был председателем рабочей группы от Украины в Координационном штабе по оказанию помощи Украине в Германии.

С октября 2023 по май 2024 был заместителем Министра обороны Украины, а затем, до апреля 2025 - Первым заместителем Министра обороны Украины.

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2. Сергей Боев - заместитель Министра обороны Украины.

Имеет значительный опыт работы в сферах экономики, стратегического планирования, промышленности и безопасности.

Начал карьеру аналитиком в международных финансовых учреждениях JPMorgan Chase & Co и Credit Suisse в Великобритании. После возвращения в Украину работал в Boston Consulting Group Ukraine, а также на руководящих должностях в АО "Укргаздобыча" и НАК "Нафтогаз Украины", где отвечал за стратегию, развитие и аналитику.

С 2023 занимал должности советника, а затем заместителя министра по евроинтеграции в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности.

В октябре 2024 назначен заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции, в апреле 2025 - Первым заместителем министра обороны Украины.

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3. Анна Гвоздяр - заместитель Министра обороны Украины.

Волонтер и общественная активистка. С 2014 года присоединилась к инициативам, связанным с обеспечением войска, вопросами украинских пленных и семей погибших военных.

С 2015 по 2016 работала в должности советника председателя Луганской ВГА.

С 2020 по 2023 занимала должность директора Благотворительного фонда Сергея Притулы.

С сентября 2023 года работала заместителем Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Имеет глубокую экспертизу в сфере оборонного производства, инноваций и масштабирования ОПК.

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4. Полковник Владимир Заверуха - заместитель Министра обороны Украины.

Имеет 22 года опыта военной службы и работы в оборонном секторе.

Службу начал в 2006 в инженерных войсках. В 2017-2020 проходил военную службу в Управлении экологической безопасности и противоминной деятельности. С 2020 по 2025 занимал ряд руководящих должностей в Министерстве обороны Украины, в частности - заместителя директора департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины - начальника управления развития вооружения и военной техники, рассказал Шмыгаль.

В мае 2025 назначен Первым заместителем Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

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5. Майор Юрий Мироненко - заместитель Министра обороны Украины

Имеет опыт руководства крупными холдингами и глубокую экспертизу в сфере дроновых технологий.

Во время полномасштабного вторжения защищал Киев в составе 112 бригады ТрО. С марта 2023 по декабрь 2023 был командиром подразделения БпЛА Государственной службы специальной связи и защиты информации, участвовал в боях на Юге Украины.

Награжден нагрудными знаками Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины "Серебряный крест" и "Стальной крест".

В 2023-2024 возглавлял Государственную службу специальной связи и защиты информации. За год в должности достиг значительного прогресса в технологическом обеспечении Сил безопасности и обороны - совместно с Минцифрой запущена прозрачная система закупок БпЛА, которая обеспечила армию более 1 млн дронов.

С декабря 2024 по февраль 2025 работал заместителем Министра цифровой трансформации Украины.

В феврале 2025 возглавил Центр инноваций и развития оборонных технологий Министерства обороны Украины, где координировал внедрение боевой системы DELTA.

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6. Оксана Ферчук - заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Работала советником Министра обороны Украины в 2022 году, сосредотачиваясь на цифровизации логистических процессов. Координировала внедрение системы LOGFAS, к которой Украина получила полноценный доступ в 2022 году, запуск платформы международного сотрудничества "Каравай".

"Обеспечила координацию внедрения медицинской информационной системы (МИС ВСУ) в Командовании Медицинских Сил.

Координировала внедрение системы управления логистическим обеспечением (SAP), в частности автоматизацию процессов поставки тылового обеспечения (вещевого имущества, ГСМ), поставки вооружения (наземных систем вооружения, БпЛА, РЭБ), имущества связи, медицинского снабжения, автоматизацию контрактной работы", - написал Шмыгаль.

До полномасштабной агрессии была топ-менеджером известных украинских логистических и продуктовых сервисов, в частности директором группы компаний "Новая Почта", площадки электронных государственных закупок (реформа Prozorro), сервиса электронного документооборота "Вчасно".

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