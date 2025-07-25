Шмыгаль представил 6 заместителей в Минобороны: среди них - генерал-лейтенант Гаврилюк. ФОТО
25 июля Кабмин назначил 6 новых заместителей министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.
Об этом Шмыгаль сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
"Формируем профессиональную и результативную команду, способную внедрять системные изменения в секторе обороны по всем ключевым направлениям: от цифровизации и логистики - до производства оружия и международного сотрудничества. Каждому из заместителей будут поставлены конкретные задачи. Первые результаты должны быть ощутимы максимально быстро", - отметил он.
Новые заместители Шмыгаля
1. Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк - Первый заместитель Министра обороны Украины
Шмыгаль отметил, что Гаврилюк имеет значительный опыт службы на руководящих должностях в органах военного управления Вооруженных Сил Украины. Ранее он был советником командующего Сил логистики ВСУ и руководителем Главного управления логистики, а также заместителем начальника Генерального штаба ВС Украины. В апреле-августе 2022 был председателем рабочей группы от Украины в Координационном штабе по оказанию помощи Украине в Германии.
С октября 2023 по май 2024 был заместителем Министра обороны Украины, а затем, до апреля 2025 - Первым заместителем Министра обороны Украины.
2. Сергей Боев - заместитель Министра обороны Украины.
Имеет значительный опыт работы в сферах экономики, стратегического планирования, промышленности и безопасности.
Начал карьеру аналитиком в международных финансовых учреждениях JPMorgan Chase & Co и Credit Suisse в Великобритании. После возвращения в Украину работал в Boston Consulting Group Ukraine, а также на руководящих должностях в АО "Укргаздобыча" и НАК "Нафтогаз Украины", где отвечал за стратегию, развитие и аналитику.
С 2023 занимал должности советника, а затем заместителя министра по евроинтеграции в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности.
В октябре 2024 назначен заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции, в апреле 2025 - Первым заместителем министра обороны Украины.
3. Анна Гвоздяр - заместитель Министра обороны Украины.
Волонтер и общественная активистка. С 2014 года присоединилась к инициативам, связанным с обеспечением войска, вопросами украинских пленных и семей погибших военных.
С 2015 по 2016 работала в должности советника председателя Луганской ВГА.
С 2020 по 2023 занимала должность директора Благотворительного фонда Сергея Притулы.
С сентября 2023 года работала заместителем Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Имеет глубокую экспертизу в сфере оборонного производства, инноваций и масштабирования ОПК.
4. Полковник Владимир Заверуха - заместитель Министра обороны Украины.
Имеет 22 года опыта военной службы и работы в оборонном секторе.
Службу начал в 2006 в инженерных войсках. В 2017-2020 проходил военную службу в Управлении экологической безопасности и противоминной деятельности. С 2020 по 2025 занимал ряд руководящих должностей в Министерстве обороны Украины, в частности - заместителя директора департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины - начальника управления развития вооружения и военной техники, рассказал Шмыгаль.
В мае 2025 назначен Первым заместителем Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
5. Майор Юрий Мироненко - заместитель Министра обороны Украины
Имеет опыт руководства крупными холдингами и глубокую экспертизу в сфере дроновых технологий.
Во время полномасштабного вторжения защищал Киев в составе 112 бригады ТрО. С марта 2023 по декабрь 2023 был командиром подразделения БпЛА Государственной службы специальной связи и защиты информации, участвовал в боях на Юге Украины.
Награжден нагрудными знаками Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины "Серебряный крест" и "Стальной крест".
В 2023-2024 возглавлял Государственную службу специальной связи и защиты информации. За год в должности достиг значительного прогресса в технологическом обеспечении Сил безопасности и обороны - совместно с Минцифрой запущена прозрачная система закупок БпЛА, которая обеспечила армию более 1 млн дронов.
С декабря 2024 по февраль 2025 работал заместителем Министра цифровой трансформации Украины.
В феврале 2025 возглавил Центр инноваций и развития оборонных технологий Министерства обороны Украины, где координировал внедрение боевой системы DELTA.
6. Оксана Ферчук - заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Работала советником Министра обороны Украины в 2022 году, сосредотачиваясь на цифровизации логистических процессов. Координировала внедрение системы LOGFAS, к которой Украина получила полноценный доступ в 2022 году, запуск платформы международного сотрудничества "Каравай".
"Обеспечила координацию внедрения медицинской информационной системы (МИС ВСУ) в Командовании Медицинских Сил.
Координировала внедрение системы управления логистическим обеспечением (SAP), в частности автоматизацию процессов поставки тылового обеспечения (вещевого имущества, ГСМ), поставки вооружения (наземных систем вооружения, БпЛА, РЭБ), имущества связи, медицинского снабжения, автоматизацию контрактной работы", - написал Шмыгаль.
До полномасштабной агрессии была топ-менеджером известных украинских логистических и продуктовых сервисов, в частности директором группы компаний "Новая Почта", площадки электронных государственных закупок (реформа Prozorro), сервиса электронного документооборота "Вчасно".
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Це великий програмний допис. І я розумію, що виклику ним хвилю хейту, але це варто озвучити. Щоб потім можна було сказати - я пропонував!
Я аргументовано вважаю, що Зеленський будує автократію і він є ворогом свободи слова, верховенства права та демократії. Так само обґрунтовано я вважаю, що він все знає про корупцію в своєму оточенні і нічого не робить для боротьби з нею. Атака на НАБУ та САП - як раз спроба захистити своїх друзів, а не боротьба з вигаданим російським впливом. Більше того, я точно знаю, що https://www.facebook.com/zelenskyy.official?__cft__[0]=AZU-****************************************************-***************************************************************************************************-viHHZ-5Zoi9RWqUtv2pLJSaMON-ouJNYcJbwgk&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський мене щиро ненавидить і давно б наклав на мене санкції, якщо б не наслідки, які будуть далі, після того, як я добіг до Ради Європи. Хоча його все ще не відпускає ідея це зробити. Хвора людина.
Я аргументовано вважаю, якщо депутати ВР погодилися стати покірними виконавцями волі ОП і мені зрозуміло, що ця Верховна Рада є абсолютно залежною від Банкової. Парламент 9 скликання ганебний, переляканий, корумповпний та некомпетентний, у переважній більшості. Більше того, такої кількості скандалів та факапів не було в жодному попередньому парламенті. А враховуючи, що я про це говорю, то мене у ВР сильно не *******. І я добре знаю що про мене говорять в альянсі Слуг з ОПЗЖ.
Тож, я точно не є прихильником президента Зеленського та ВР цього скликання. Хоча, як раз, у ВР є розумні та адекватні, але іх все менше і менше. Так от, при всьому моєму негативному ставленні до всієї цієї камаріл'ї я проти складання Зеленським повноважень та проти саморозпуску ВР. А пропозиції цього лунають все гучніше. І для тих, хто не розуміє про що я, задумайтесь хто очолить Україну згідно Конституції, ящо Зеленський складе повноваження? Не знаєте? Підкажу - Стефанчук, на якого можуть надавити і наші силовики і не наші, щоб він став маріонеткою. Уявляєте наслідки? А якщо саморозспуститься ВР, то як продовжувати військовий стан та фінансувати ЗСУ? Не створюйте собі хибних ілюзій. Це зараз несе велики ризики.
Так, я на дух не переварюю цих шоуменів, невігласів, корупціонерів, фриків та брехунів. І так, я знаю, що вони мене ненавидять. Але тут інше. Це називається державницьке мислення, коли Україна дійсно понад усе. Хоча на 200% впевнений, що буде багато тих, хто мене не зрозуміє та скаже, що я продався. Хай їм грець. Важливо інше - не втратити Україну. А завдяки діями Зеленського і його слуг ми наблизилися до цього.
То що треба зробити? Давайте по пунктам.
1. Час визнати, що монокоаліції не існує. Голосування це доводять.
2. Необхідно створити нову коаліцію у ВР. І не альянс слуг та ОПЗЖ, якій існує де-факто.
3. Після цього заміна керівництва ВР на представника опозиції. Стефанчук вже стільки натворив, що йому світить не ректорстао на Тернопільщині, а відповідальність за злочини. До речі, жоден хто проголосував за 12414 не зможе заняти посади в керівництві ВР. Все має свою ціну і те голосування теж.
4. Створення Ради національної єдності, куди залучити не брудних 5-6 успішних менеджерів Зеленського чи чергових слуг, а парламентську та позапарламентську опозицію, а також всіх тих, чиї знання, досвід та вміння можуть допомогти Україні.
5. Зеленський публічно заявляє, що він не брехло і виконає свою обіцянку та не піде на другий строк. Це в плюс буде всім, а Україні в першу чергу. Бо Зеленський зможете забути про рейтинги і зосередитися на вирішенні проблем. Наприклад, зайнятися мобілізацією.
Це перші п'ять пунктів великими мазками. Але це варіант для виходу з кризи. Можна нічого не робити, але у нас не лише політична криза, а і війна за виживання. І якщо нічого не робити, то ми війну програємо завдяки керівництву країни, які навіть на 3 рік повномасштабного вторгнення не може розібратися з проблемами забеспечення фронту, мобілізації, демобілізації та СЗЧ, а також ігнорує боротьбу з корупцією, але живе бажанням виграти на виборах. Вибір і можливість змінити ситуацію є. А от часу дуже мало. І час приймати рішення. Дуже складні і неприємні рішення для Зеленського. Але мене мало турбує, що подобається нашому шоумену. Мені важливо, що треба для України.
Все реакции:
1,9 тыс.Zoya Kazanzhy
До повномасштабної агресії була топменеджером відомих українських логістичних та продуктових сервісів, зокрема директором групи компаній "Нова Пошта", майданчика електронних державних закупівель (реформа Prozorro), сервісу електронного документообігу "Вчасно". Джерело: https://censor.net/ua/p3565323
Це дуже потрібний "досвід"...
А на апарат дармоїдів гроші є.
Зарано українці перестали мітінгувати, ой зарано... Зелень краде, ніби завтра не наступить.
у них специфічні обличчя
ці обличчя більше схожі на симбіоз старих кадрів з іклюзивністю, або знов на той самий популізм, дай Боже мені помилятися
Всі 6 заступників десь "крутились" навколо Міноборони.
Таке враження, що директор торгової бази набирає собі помічників.
Призначте вже краще Ахметова заступником міністра оборони.
Він теж починав експедитором у Брагіна, має досвід.