Украинская система лазерных тренажеров для подготовки гранатометчиков допущена к эксплуатации, - Минобороны. ФОТО
Допущена к эксплуатации отечественная система лазерных тренажеров для подготовки гранатометчиков.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.
Так, отмечается, что лазерные тренажеры - это современный инструмент подготовки расчетов гранатометчиков для стрельбы из РПГ-7.
Устройство выполнено в форме имитационного боеприпаса, который устанавливается на гранатомет. Дальность поражения условных целей с помощью тренажера аналогична дистанции ведения огня из РПГ-7.
В Минобороны рассказали, что имитатор позволяет отрабатывать подготовку к ведению огня, прицеливание, осуществление выстрела, соблюдение мер безопасности во время стрельбы. Тренажер имеет функцию имитации поражения реактивной струей.
Устройство также поддерживает взаимодействие с другими типами тренажеров, что позволяет интегрировать его в комплексные учебные решения.
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