Украинская система лазерных тренажеров для подготовки гранатометчиков допущена к эксплуатации, - Минобороны. ФОТО

Допущена к эксплуатации отечественная система лазерных тренажеров для подготовки гранатометчиков.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Так, отмечается, что лазерные тренажеры - это современный инструмент подготовки расчетов гранатометчиков для стрельбы из РПГ-7.

Устройство выполнено в форме имитационного боеприпаса, который устанавливается на гранатомет. Дальность поражения условных целей с помощью тренажера аналогична дистанции ведения огня из РПГ-7.

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В Минобороны рассказали, что имитатор позволяет отрабатывать подготовку к ведению огня, прицеливание, осуществление выстрела, соблюдение мер безопасности во время стрельбы. Тренажер имеет функцию имитации поражения реактивной струей.

Устройство также поддерживает взаимодействие с другими типами тренажеров, что позволяет интегрировать его в комплексные учебные решения.

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