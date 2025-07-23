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Украинская система лазерных тренажеров для подготовки гранатометчиков допущена к эксплуатации, - Минобороны. ФОТО

Допущена к эксплуатации отечественная система лазерных тренажеров для подготовки гранатометчиков.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Система лазерных тренажеров для подготовки гранатометчиков

Так, отмечается, что лазерные тренажеры - это современный инструмент подготовки расчетов гранатометчиков для стрельбы из РПГ-7.

Устройство выполнено в форме имитационного боеприпаса, который устанавливается на гранатомет. Дальность поражения условных целей с помощью тренажера аналогична дистанции ведения огня из РПГ-7.

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В Минобороны рассказали, что имитатор позволяет отрабатывать подготовку к ведению огня, прицеливание, осуществление выстрела, соблюдение мер безопасности во время стрельбы. Тренажер имеет функцию имитации поражения реактивной струей.

Устройство также поддерживает взаимодействие с другими типами тренажеров, что позволяет интегрировать его в комплексные учебные решения.

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Автор: 

Минобороны (9503) обучение (544)


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23.07.2025 18:35 Ответить
 
 