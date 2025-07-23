Українську систему лазерних тренажерів для підготовки гранатометників допущено до експлуатації, - Міноборони. ФОТО

Допущено до експлуатації вітчизняну систему лазерних тренажерів для підготовки гранатометників.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони, про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Так, зазначається, що лазерні тренажери – це сучасний інструмент підготовки розрахунків гранатометників для стрільби з РПГ-7.

Пристрій виконано у формі імітаційного боєприпасу, який встановлюється на гранатомет. Дальність ураження умовних цілей за допомогою тренажера аналогічна дистанції ведення вогню з РПГ-7.

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У Міноборони розповіли, що імітатор дозволяє відпрацьовувати підготовку до ведення вогню, прицілювання, здійснення пострілу, дотримання заходів безпеки під час стрільби. Тренажер має функцію імітації ураження реактивним струменем.

Пристрій також підтримує взаємодію з іншими типами тренажерів, що дозволяє інтегрувати його у комплексні навчальні рішення.

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