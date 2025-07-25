Шмигаль представив 6 заступників в Міноборони: серед них генерал-лейтенант Гаврилюк. ФОТО
25 липня Кабмін призначив 6 нових заступників міністра оборони України Дениса Шмигаля.
Про це Шмигаль повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
"Формуємо професійну та результативну команду, яка здатна впроваджувати системні зміни у секторі оборони за всіма ключовими напрямами: від цифровізації та логістики до виробництва зброї та міжнародної співпраці. Кожному з заступників будуть поставлені конкретні завдання. Перші результати мають бути відчутні максимально швидко", - зазначив він.
Нові заступники Шмигаля
1. Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк – Перший заступник Міністра оборони України.
Шмигаль зазначив, що Гаврилюк має значний досвід служби на керівних посадах в органах військового управління Збройних Сил України. Раніше він був радником командувача Сил логістики ЗСУ та керівником Головного управління логістики, а також заступником начальника Генерального штабу ЗС України. У квітні-серпні 2022 був головою робочої групи від України в Координаційному штабі з надання допомоги Україні у Німеччині.
З жовтня 2023 по травень 2024 був заступником Міністра оборони України, а згодом, до квітня 2025 – Першим заступником Міністра оборони України.
2. Сергій Боєв – заступник Міністра оборони України.
Має значний досвід роботи у сферах економіки, стратегічного планування, промисловості та безпеки.
Розпочав кар’єру аналітиком у міжнародних фінансових установах JPMorgan Chase & Co та Credit Suisse у Великій Британії. Після повернення в Україну працював у Boston Consulting Group Ukraine, а також на керівних посадах в АТ "Укргазвидобування" та НАК "Нафтогаз України", де відповідав за стратегію, розвиток і аналітику.
З 2023 обіймав посади радника, а згодом заступника міністра з євроінтеграції в Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості.
У жовтні 2024 призначений заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції, у квітні 2025 – Першим заступником міністра оборони України.
3. Анна Гвоздяр – заступниця Міністра оборони України.
Волонтерка та громадська активістка. З 2014 року долучилася до ініціатив, пов’язаних із забезпеченням війська, питаннями українських полонених та сімей загиблих військових.
З 2015 по 2016 працювала на посаді радниці голови Луганської ВЦА.
З 2020 по 2023 обіймала посаду директорки Благодійного фонду Сергія Притули.
З вересня 2023 року працювала заступницею Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Має глибоку експертизу у сфері оборонного виробництва, інновацій та масштабування ОПК.
4. Полковник Володимир Заверуха – заступник Міністра оборони України.
Має 22 роки досвіду військової служби та роботи в оборонному секторі.
Службу розпочав у 2006 в інженерних військах. У 2017–2020 проходив військову службу в Управлінні екологічної безпеки та протимінної діяльності. З 2020 по 2025 обіймав низку керівних посад у Міністерстві оборони України, зокрема – заступника директора департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України – начальника управління розвитку озброєння та військової техніки, розповів Шмигаль.
У травні 2025 призначений Першим заступником Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.
5. Майор Юрій Мироненко – заступник Міністра оборони України
Має досвід керівництва великими холдингами та глибоку експертизу у сфері дронових технологій.
Під час повномасштабного вторгнення захищав Київ у складі 112 бригади ТрО. З березня 2023 по грудень 2023 був командиром підрозділу БпЛА Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, брав участь у боях на Півдні України.
Нагороджений нагрудними знаками Головнокомандувача Збройних Сил України "Срібний хрест" та "Сталевий хрест".
У 2023–2024 очолював Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації. За рік на посаді досяг значного прогресу в технологічному забезпеченні Сил безпеки та оборони – спільно з Мінцифрою запущено прозору систему закупівель БпЛА, що забезпечила армію понад 1 млн дронів.
З грудня 2024 по лютий 2025 працював заступником Міністра цифрової трансформації України.
В лютому 2025 очолив Центр інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони України, де координував впровадження бойової системи DELTA.
6. Оксана Ферчук – заступниця Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Працювала радницею Міністра оборони України у 2022 році, зосереджуючись на цифровізації логістичних процесів. Координувала впровадження системи LOGFAS, до якої Україна отримала повноцінний доступ у 2022 році, запуск платформи міжнародного співробітництва "Коровай".
"Забезпечила координацію впровадження медичної інформаційної системи (МІС ЗСУ) в Командуванні Медичних Сил.
Координувала впровадження системи управління логістичним забезпеченням (SAP), зокрема автоматизацію процесів постачання тилового забезпечення (речового майна, ПММ), постачання озброєння (наземних систем озброєння, БпЛА, РЕБ), майна звʼязку, медичного постачання, автоматизацію контрактної роботи", - написав Шмигаль.
До повномасштабної агресії була топменеджером відомих українських логістичних та продуктових сервісів, зокрема директором групи компаній "Нова Пошта", майданчика електронних державних закупівель (реформа Prozorro), сервісу електронного документообігу "Вчасно".
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Це великий програмний допис. І я розумію, що виклику ним хвилю хейту, але це варто озвучити. Щоб потім можна було сказати - я пропонував!
Я аргументовано вважаю, що Зеленський будує автократію і він є ворогом свободи слова, верховенства права та демократії. Так само обґрунтовано я вважаю, що він все знає про корупцію в своєму оточенні і нічого не робить для боротьби з нею. Атака на НАБУ та САП - як раз спроба захистити своїх друзів, а не боротьба з вигаданим російським впливом. Більше того, я точно знаю, що https://www.facebook.com/zelenskyy.official?__cft__[0]=AZU-****************************************************-***************************************************************************************************-viHHZ-5Zoi9RWqUtv2pLJSaMON-ouJNYcJbwgk&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський мене щиро ненавидить і давно б наклав на мене санкції, якщо б не наслідки, які будуть далі, після того, як я добіг до Ради Європи. Хоча його все ще не відпускає ідея це зробити. Хвора людина.
Я аргументовано вважаю, якщо депутати ВР погодилися стати покірними виконавцями волі ОП і мені зрозуміло, що ця Верховна Рада є абсолютно залежною від Банкової. Парламент 9 скликання ганебний, переляканий, корумповпний та некомпетентний, у переважній більшості. Більше того, такої кількості скандалів та факапів не було в жодному попередньому парламенті. А враховуючи, що я про це говорю, то мене у ВР сильно не *******. І я добре знаю що про мене говорять в альянсі Слуг з ОПЗЖ.
Тож, я точно не є прихильником президента Зеленського та ВР цього скликання. Хоча, як раз, у ВР є розумні та адекватні, але іх все менше і менше. Так от, при всьому моєму негативному ставленні до всієї цієї камаріл'ї я проти складання Зеленським повноважень та проти саморозпуску ВР. А пропозиції цього лунають все гучніше. І для тих, хто не розуміє про що я, задумайтесь хто очолить Україну згідно Конституції, ящо Зеленський складе повноваження? Не знаєте? Підкажу - Стефанчук, на якого можуть надавити і наші силовики і не наші, щоб він став маріонеткою. Уявляєте наслідки? А якщо саморозспуститься ВР, то як продовжувати військовий стан та фінансувати ЗСУ? Не створюйте собі хибних ілюзій. Це зараз несе велики ризики.
Так, я на дух не переварюю цих шоуменів, невігласів, корупціонерів, фриків та брехунів. І так, я знаю, що вони мене ненавидять. Але тут інше. Це називається державницьке мислення, коли Україна дійсно понад усе. Хоча на 200% впевнений, що буде багато тих, хто мене не зрозуміє та скаже, що я продався. Хай їм грець. Важливо інше - не втратити Україну. А завдяки діями Зеленського і його слуг ми наблизилися до цього.
То що треба зробити? Давайте по пунктам.
1. Час визнати, що монокоаліції не існує. Голосування це доводять.
2. Необхідно створити нову коаліцію у ВР. І не альянс слуг та ОПЗЖ, якій існує де-факто.
3. Після цього заміна керівництва ВР на представника опозиції. Стефанчук вже стільки натворив, що йому світить не ректорстао на Тернопільщині, а відповідальність за злочини. До речі, жоден хто проголосував за 12414 не зможе заняти посади в керівництві ВР. Все має свою ціну і те голосування теж.
4. Створення Ради національної єдності, куди залучити не брудних 5-6 успішних менеджерів Зеленського чи чергових слуг, а парламентську та позапарламентську опозицію, а також всіх тих, чиї знання, досвід та вміння можуть допомогти Україні.
5. Зеленський публічно заявляє, що він не брехло і виконає свою обіцянку та не піде на другий строк. Це в плюс буде всім, а Україні в першу чергу. Бо Зеленський зможете забути про рейтинги і зосередитися на вирішенні проблем. Наприклад, зайнятися мобілізацією.
Це перші п'ять пунктів великими мазками. Але це варіант для виходу з кризи. Можна нічого не робити, але у нас не лише політична криза, а і війна за виживання. І якщо нічого не робити, то ми війну програємо завдяки керівництву країни, які навіть на 3 рік повномасштабного вторгнення не може розібратися з проблемами забеспечення фронту, мобілізації, демобілізації та СЗЧ, а також ігнорує боротьбу з корупцією, але живе бажанням виграти на виборах. Вибір і можливість змінити ситуацію є. А от часу дуже мало. І час приймати рішення. Дуже складні і неприємні рішення для Зеленського. Але мене мало турбує, що подобається нашому шоумену. Мені важливо, що треба для України.
Все реакции:
1,9 тыс.Zoya Kazanzhy
До повномасштабної агресії була топменеджером відомих українських логістичних та продуктових сервісів, зокрема директором групи компаній "Нова Пошта", майданчика електронних державних закупівель (реформа Prozorro), сервісу електронного документообігу "Вчасно". Джерело: https://censor.net/ua/p3565323
Це дуже потрібний "досвід"...
А на апарат дармоїдів гроші є.
Зарано українці перестали мітінгувати, ой зарано... Зелень краде, ніби завтра не наступить.
у них специфічні обличчя
ці обличчя більше схожі на симбіоз старих кадрів з іклюзивністю, або знов на той самий популізм, дай Боже мені помилятися