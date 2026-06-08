Генерал Гаврилюк рассказал, почему ушел из Минобороны под руководством Умерова: "Обвинил в краже денег на закупку оружия". ВИДЕО
Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк рассказал, почему принял решение уйти с поста первого заместителя министра обороны в апреле 2025 года, когда Минобороны возглавлял Рустем Умеров.
Об этом он заявил во время заседания парламентской Временной следственной комиссии в понедельник, 8 июня, сообщает Цензор.НЕТ.
Гаврилюк раскрыл причину ухода в отставку в апреле 2025 года
Гаврилюк отметил, что 2 апреля 2025 года состоялось совещание, на котором присутствовали заместители министра обороны, начальники Генерального штаба и главных управлений, министр стратегической отрасли промышленности вместе со своей заместительницей.
"Во время этого совещания Умеров заявил, что якобы ходят слухи, что генерал Гаврилюк вместе с начальником центрального управления оборонных ресурсов Генерального штаба, полковником Бусилем, воруют деньги на закупке оружия", — рассказал генерал.
По словам Гаврилюка, после этого он не мог продолжать дальнейшую работу.
"Это стало основной причиной, почему я решил уволиться из министерства под руководством Умерова", — заявил генерал.
Гаврилюк также сказал, что открытых конфликтов у него с Умеровым не было, но признал "напряженные отношения".
Он связывает такой характер отношений с тем, что не допускал влияния на решения в отведённой ему сфере.
По словам Гаврилюка, он хотел развивать направление боевых НРК с 2024 года, но ему не хватало полномочий, а со стороны тогдашнего министра дискуссии по этому поводу были приостановлены.
Дальнейшие назначения Гаврилюка
- Напомним, что 25 июля 2025 года Иван Гаврилюк был назначен на должность первого заместителя министра обороны Украины тогдашним главой ведомства Денисом Шмыгалем.
- Он исполнял эти обязанности до 5 февраля 2026 года, после чего стал заместителем новоназначенного министра Михаила Федорова. В мае этого года решением правительства Гаврилюк был уволен с занимаемой должности.
- 5 июня 2026 года генерал-лейтенант Иван Гаврилюк был назначен советником первого вице-премьер-министра – министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля по вопросам оборонно-промышленного комплекса.
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