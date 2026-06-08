Генерал Гаврилюк рассказал, почему ушел из Минобороны под руководством Умерова: "Обвинил в краже денег на закупку оружия". ВИДЕО

Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк рассказал, почему принял решение уйти с поста первого заместителя министра обороны в апреле 2025 года, когда Минобороны возглавлял Рустем Умеров.

Об этом он заявил во время заседания парламентской Временной следственной комиссии в понедельник, 8 июня, сообщает Цензор.НЕТ.

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Гаврилюк раскрыл причину ухода в отставку в апреле 2025 года

Гаврилюк отметил, что 2 апреля 2025 года состоялось совещание, на котором присутствовали заместители министра обороны, начальники Генерального штаба и главных управлений, министр стратегической отрасли промышленности вместе со своей заместительницей.

"Во время этого совещания Умеров заявил, что якобы ходят слухи, что генерал Гаврилюк вместе с начальником центрального управления оборонных ресурсов Генерального штаба, полковником Бусилем, воруют деньги на закупке оружия", — рассказал генерал.

По словам Гаврилюка, после этого он не мог продолжать дальнейшую работу.

"Это стало основной причиной, почему я решил уволиться из министерства под руководством Умерова", — заявил генерал.

Гаврилюк также сказал, что открытых конфликтов у него с Умеровым не было, но признал "напряженные отношения".

Он связывает такой характер отношений с тем, что не допускал влияния на решения в отведённой ему сфере.

По словам Гаврилюка, он хотел развивать направление боевых НРК с 2024 года, но ему не хватало полномочий, а со стороны тогдашнего министра дискуссии по этому поводу были приостановлены.

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Дальнейшие назначения Гаврилюка

Напомним, что 25 июля 2025 года Иван Гаврилюк был назначен на должность первого заместителя министра обороны Украины тогдашним главой ведомства Денисом Шмыгалем.

Он исполнял эти обязанности до 5 февраля 2026 года, после чего стал заместителем новоназначенного министра Михаила Федорова. В мае этого года решением правительства Гаврилюк был уволен с занимаемой должности.

5 июня 2026 года генерал-лейтенант Иван Гаврилюк был назначен советником первого вице-премьер-министра – министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

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