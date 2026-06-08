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Новости Иван Гаврилюк уходит с должности Назначения в Минобороны
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Генерал Гаврилюк рассказал, почему ушел из Минобороны под руководством Умерова: "Обвинил в краже денег на закупку оружия". ВИДЕО

Гаврилюк на заседании ВСК назвал причину отставки из Минобороны во времена Умерова

Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк рассказал, почему принял решение уйти с поста первого заместителя министра обороны в апреле 2025 года, когда Минобороны возглавлял Рустем Умеров.

Об этом он заявил во время заседания парламентской Временной следственной комиссии в понедельник, 8 июня, сообщает Цензор.НЕТ.

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Гаврилюк раскрыл причину ухода в отставку в апреле 2025 года 

Гаврилюк отметил, что 2 апреля 2025 года состоялось совещание, на котором присутствовали заместители министра обороны, начальники Генерального штаба и главных управлений, министр стратегической отрасли промышленности вместе со своей заместительницей.

"Во время этого совещания Умеров заявил, что якобы ходят слухи, что генерал Гаврилюк вместе с начальником центрального управления оборонных ресурсов Генерального штаба, полковником Бусилем, воруют деньги на закупке оружия", — рассказал генерал.

По словам Гаврилюка, после этого он не мог продолжать дальнейшую работу.

"Это стало основной причиной, почему я решил уволиться из министерства под руководством Умерова", — заявил генерал.

Гаврилюк также сказал, что открытых конфликтов у него с Умеровым не было, но признал "напряженные отношения".

Он связывает такой характер отношений с тем, что не допускал влияния на решения в отведённой ему сфере.

По словам Гаврилюка, он хотел развивать направление боевых НРК с 2024 года, но ему не хватало полномочий, а со стороны тогдашнего министра дискуссии по этому поводу были приостановлены. 

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Дальнейшие назначения Гаврилюка 

  • Напомним, что 25 июля 2025 года Иван Гаврилюк был назначен на должность первого заместителя министра обороны Украины тогдашним главой ведомства Денисом Шмыгалем.
  • Он исполнял эти обязанности до 5 февраля 2026 года, после чего стал заместителем новоназначенного министра Михаила Федорова. В мае этого года решением правительства Гаврилюк был уволен с занимаемой должности.
  • 5 июня 2026 года генерал-лейтенант Иван Гаврилюк был назначен советником первого вице-премьер-министра – министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

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Автор: 

ВСК (470) Минобороны (9648) Умеров Рустем (817) Гаврилюк Иван (41)
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Отож образився ...як дівчисько.....Або слухи мали під собою підгрунтя.....Яйця треба генералу мати,а не тільки зірки та капелюх з кокардою....Якщо не винен,звісно....хоча - навіть жодного сумніву не має,що крав....
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08.06.2026 23:46 Ответить
Гаврилюк розкр(ич)ив причину звільнення у квітні 2025 року Джерело: https://censor.net/ua/n4007383
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08.06.2026 23:49 Ответить
Та він буха кожен день!🤦
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09.06.2026 00:02 Ответить
 
 