Умєров мало був присутній на засіданнях уряду, Міноборони переважно представляв я, - генерал Гаврилюк

Ексзаступник міністра оборони, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк заявив, що тодішній очільник Міністерства оборони Рустем Умєров "мало був присутній на засіданнях уряду".

Про це він сказав під час засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії у понеділок, 8 червня, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Оборонне відомство переважно представляв Гаврилюк

За словами генерала, представництвом міністерства на засіданнях Кабміну переважно займався він сам.

"Рустем Умєров мало був присутній на засіданнях уряду", - сказав Гаврилюк.

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Що ще розповів Гаврилюк на засіданні ТСК?

Нагадаємо, що також генерал-лейтенант Іван Гаврилюк розповів, чому ухвалив рішення звільнитися з посади першого заступника міністра оборони у квітні 2025 року, коли Міноборони очолював Рустем Умєров.

Причиною звільнення, за словами ексзаступника міністра оборони, стали звинувачення на його адресу від тодішнього очільника відомства Рустема Умєрова.

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