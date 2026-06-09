Умєров мало був присутній на засіданнях уряду, Міноборони переважно представляв я, - генерал Гаврилюк
Ексзаступник міністра оборони, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк заявив, що тодішній очільник Міністерства оборони Рустем Умєров "мало був присутній на засіданнях уряду".
Про це він сказав під час засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії у понеділок, 8 червня, повідомляє Цензор.НЕТ.
Оборонне відомство переважно представляв Гаврилюк
За словами генерала, представництвом міністерства на засіданнях Кабміну переважно займався він сам.
"Рустем Умєров мало був присутній на засіданнях уряду", - сказав Гаврилюк.
Що ще розповів Гаврилюк на засіданні ТСК?
- Нагадаємо, що також генерал-лейтенант Іван Гаврилюк розповів, чому ухвалив рішення звільнитися з посади першого заступника міністра оборони у квітні 2025 року, коли Міноборони очолював Рустем Умєров.
- Причиною звільнення, за словами ексзаступника міністра оборони, стали звинувачення на його адресу від тодішнього очільника відомства Рустема Умєрова.
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а він в основному при них , а не в Украіні!