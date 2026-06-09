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Новини Повноваження Міноборони
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Умєров мало був присутній на засіданнях уряду, Міноборони переважно представляв я, - генерал Гаврилюк

Гаврилюк заявив, що Умєров рідко відвідував засідання Кабміну

Ексзаступник міністра оборони, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк заявив, що тодішній очільник Міністерства оборони Рустем Умєров "мало був присутній на засіданнях уряду". 

Про це він сказав під час засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії у понеділок, 8 червня, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Оборонне відомство переважно представляв Гаврилюк

За словами генерала, представництвом міністерства на засіданнях Кабміну переважно займався він сам.

"Рустем Умєров мало був присутній на засіданнях уряду", - сказав Гаврилюк.

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Що ще розповів Гаврилюк на засіданні ТСК?

  • Нагадаємо, що також генерал-лейтенант Іван Гаврилюк розповів, чому ухвалив рішення звільнитися з посади першого заступника міністра оборони у квітні 2025 року, коли Міноборони очолював Рустем Умєров.
  • Причиною звільнення, за словами ексзаступника міністра оборони, стали звинувачення на його адресу від тодішнього очільника відомства Рустема Умєрова.

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Автор: 

ТСК (390) Міноборони (7861) Умєров Рустем (902) Гаврилюк Іван (42)
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Він зараз, взагалі, в Україні мало присутній.
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09.06.2026 00:17 Відповісти
Сімʼя Умерова живе в США І досить непогано там почуваються ,
а він в основному при них , а не в Украіні!
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09.06.2026 00:33 Відповісти
 
 