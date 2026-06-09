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Умеров редко присутствовал на заседаниях правительства, Минобороны преимущественно представлял я, - генерал Гаврилюк
Бывший заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк заявил, что тогдашний глава Министерства обороны Рустем Умеров "редко присутствовал на заседаниях правительства".
Об этом он сказал во время заседания парламентской Временной следственной комиссии в понедельник, 8 июня, сообщает Цензор.НЕТ.
Оборонное ведомство в основном представлял Гаврилюк
По словам генерала, представительством министерства на заседаниях Кабмина преимущественно занимался он сам.
"Рустем Умеров редко присутствовал на заседаниях правительства", - сказал Гаврилюк.
Что еще рассказал Гаврилюк на заседании ВСК?
- Напомним, что также генерал-лейтенант Иван Гаврилюк рассказал, почему принял решение уйти с должности первого заместителя министра обороны в апреле 2025 года, когда Минобороны возглавлял Рустем Умеров.
- Причиной ухода, по словам экс-заместителя министра обороны, стали обвинения в его адрес со стороны тогдашнего главы ведомства Рустема Умерова.
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а він в основному при них , а не в Украіні!
Він керував баблопилкою