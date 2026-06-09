РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10199 посетителей онлайн
Новости Полномочия Минобороны
2 661 8

Умеров редко присутствовал на заседаниях правительства, Минобороны преимущественно представлял я, - генерал Гаврилюк

Гаврилюк заявил, что Умеров редко посещал заседания Кабмина

Бывший заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк заявил, что тогдашний глава Министерства обороны Рустем Умеров "редко присутствовал на заседаниях правительства". 

Об этом он сказал во время заседания парламентской Временной следственной комиссии в понедельник, 8 июня, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Оборонное ведомство в основном представлял Гаврилюк

По словам генерала, представительством министерства на заседаниях Кабмина преимущественно занимался он сам.

"Рустем Умеров редко присутствовал на заседаниях правительства", - сказал Гаврилюк.

Читайте также: Генерал Гаврилюк рассказал, почему ушел из Минобороны под руководством Умерова: "Обвинил в краже денег на закупку оружия"

Что еще рассказал Гаврилюк на заседании ВСК?

  • Напомним, что также генерал-лейтенант Иван Гаврилюк рассказал, почему принял решение уйти с должности первого заместителя министра обороны в апреле 2025 года, когда Минобороны возглавлял Рустем Умеров.
  • Причиной ухода, по словам экс-заместителя министра обороны, стали обвинения в его адрес со стороны тогдашнего главы ведомства Рустема Умерова.

Читайте также: Генерал Гаврилюк стал советником Шмыгаля по вопросам оборонной промышленности

Автор: 

ВСК (470) Минобороны (9648) Умеров Рустем (818) Гаврилюк Иван (41)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Він зараз, взагалі, в Україні мало присутній.
показать весь комментарий
09.06.2026 00:17 Ответить
Сімʼя Умерова живе в США І досить непогано там почуваються ,
а він в основному при них , а не в Украіні!
показать весь комментарий
09.06.2026 00:33 Ответить
воно йому надо??
Він керував баблопилкою
показать весь комментарий
09.06.2026 07:27 Ответить
Если по собаке бегают блохи,то что бы их вывести нужно сначала поймать эту собаку,а нам показывают бесконечное шоу по погоне за блохами и ничего не говорят про поимку их носителя.
показать весь комментарий
09.06.2026 08:50 Ответить
На підписі в Умєрова документи МОУ могли лежати тижнями. Поки він у якесь відрядження за бугор не поїде. Тоді Гаврилюк як тво закривав хвости за Умєровим.
показать весь комментарий
09.06.2026 08:58 Ответить
 
 