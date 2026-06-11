Швидша виплата "єВідновлення" залежить від наявності підтверджених документів на житло, - Кулеба. ІНФОГРАФІКА

В Україні зафіксовано понад 342 тисячі пошкоджених або знищених об’єктів через війну. У межах програми єВідновлення пояснюють, як правильно оформити право власності, щоб отримати компенсацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

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"Наразі в Україні зафіксовано понад 342 000 об’єктів, пошкоджених або знищених внаслідок російської агресії. Майже 300 000 із них – житлові будинки. У цих умовах програма єВідновлення залишається одним із ключових інструментів підтримки людей", - ідеться в повідомленні.

Проблема неприватизованого житла

Однак разом із громадами бачимо проблему, яка часто стає перешкодою для отримання компенсації. Це стосується неприватизованого житла або житла, оформленого до 2013 року. У багатьох випадках інформація про таке майно може залишатися лише в паперових архівах БТІ та бути відсутньою в електронному реєстрі.

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Через це, навіть за наявності державної підтримки, процес отримання компенсації може суттєво ускладнюватися.



Право власності на житло має бути належним чином оформлене та внесене до Державного реєстру речових прав.



Перевірити свої документи можна:

у ЦНАПі

через нотаріуса

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"Тому подбайте про оформлення зараз. Повністю зруйноване житло приватизувати неможливо, а, відповідно, і отримати кошти по програмі єВідновлення", - наголосив Кулеба.

Як оформити право власності на житло?

Алгоритм простий:

1️⃣ Зверніться у ЦНАП або до органу приватизації за місцем проживання, якщо у вашому населеному пункті не має ЦНАПу

2️⃣ Подайте заяву та необхідні документи

3️⃣ Дочекайтеся перевірки та рішення органу приватизації

4️⃣ Отримайте свідоцтво про право власності на житло

5️⃣ Зареєструйте право власності у Державному реєстрі речових прав, якщо ви подавались не через ЦНАП. Це можна зробити онлайн в Дії.

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"Не зволікайте. Саме внесення інформації до Державного реєстру речових прав значно пришвидшить процес отримання державної компенсації за програмою єВідновлення", - закликав Кулеба.