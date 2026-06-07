Кабмін збільшив термін компенсації за розміщення переселенців

Кабінет Міністрів України збільшив із 60 до 90 днів строк надання компенсації закладам за розміщення внутрішньо переміщених осіб, які через війну втратили документи.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Розширюємо можливості підтвердження факту зруйнування або пошкодження житла. Тепер для цього можна буде використовувати акт дистанційного обстеження", – зазначила вона.

Свириденко наголосила, що система компенсацій стане більш прозорою: в електронному кабінеті Пенсійного фонду можна буде бачити інформацію про призначення компенсації, причини відмови, розрахунок її розміру та нараховані виплати.

Окрім того, уряд ухвалив рішення щодо забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу. Зокрема, визначено порядок і умови надання субвенцій із державного бюджету. На це в бюджеті на поточний рік передбачено 833 млн грн.

Пріоритет надаватиметься сім'ям, які евакуювалися через війну, втратили домівку або повертаються в Україну з-за кордону.

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Житло для переселенців

Наприкінці травня повідомлялося, що Кабінет Міністрів України працює над розширенням мережі місць тимчасового проживання та соціальної підтримки.

У квітні повідомлялося, що Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву (Держмолодьжитло) цього року виділить понад 1500 пільгових іпотечних кредитів для внутрішньо переміщених осіб, що в півтора раза більше, ніж торік, коли кредити отримали 976 людей.

На початку березня Україна та Німеччина підписали угоду про про реалізацію проєкту пільгового іпотечного кредитування для внутрішньо переміщених осіб.

Також у березні Кабінет Міністрів виділив 7,7 млрд грн на фінансування житлових програм для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій.

Ваучери на житло

Станом 3 травня за програмою "єВідновлення" для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій було погоджено 3 296 заявок на фінансування житлових ваучерів – електронних документів-гарантій від держави, що надає суму 2 млн грн на придбання житла.

Прийом заявок від переселенців за програмою на виділення ваучера стартував 1 грудня 2025 року. На першому етапі подати заяву можна було лише через мобільний застосунок "Дія", а пізніше – через ЦНАПи або нотаріуса.