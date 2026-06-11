Более быстрая выплата "єВідновлення" зависит от наличия подтверждающих документов на жилье, — Кулеба. ИНФОГРАФИКА

В Украине зафиксировано более 342 тысяч поврежденных или уничтоженных объектов в результате войны. В рамках программы "єВідновлення" объясняют, как правильно оформить право собственности, чтобы получить компенсацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

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"На данный момент в Украине зафиксировано более 342 000 объектов, поврежденных или уничтоженных вследствие российской агрессии. Почти 300 000 из них — жилые дома. В этих условиях программа "єВідновлення" остается одним из ключевых инструментов поддержки людей", — говорится в сообщении.

Проблема неприватизированного жилья

Однако вместе с громадами мы видим проблему, которая часто становится препятствием для получения компенсации. Это касается неприватизированного жилья или жилья, оформленного до 2013 года. Во многих случаях информация о таком имуществе может оставаться только в бумажных архивах БТИ и отсутствовать в электронном реестре.

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Из-за этого, даже при наличии государственной поддержки, процесс получения компенсации может существенно осложняться.



Право собственности на жилье должно быть надлежащим образом оформлено и внесено в Государственный реестр вещных прав.



Проверить свои документы можно:

в ЦНАП

через нотариуса.

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"Поэтому позаботьтесь об оформлении сейчас. Полностью разрушенное жилье приватизировать невозможно, а, соответственно, и получить средства по программе "єВідновлення", — подчеркнул Кулеба.

Как оформить право собственности на жилье?

Алгоритм прост:

1️⃣ Обратитесь в ЦНАП или в орган приватизации по месту жительства, если в вашем населенном пункте нет ЦНАПа.

2️⃣ Подайте заявление и необходимые документы.

3️⃣ Дождитесь проверки и решения органа приватизации.

4️⃣ Получите свидетельство о праве собственности на жилье.

5️⃣ Зарегистрируйте право собственности в Государственном реестре вещных прав, если вы подавали заявление не через ЦНАП. Это можно сделать онлайн в "Дії".

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"Не медлите. Именно внесение информации в Государственный реестр вещных прав значительно ускорит процесс получения государственной компенсации по программе "єВідновленн", — призвал Кулеба.