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Новости Восстановление жилья
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Более быстрая выплата "єВідновлення" зависит от наличия подтверждающих документов на жилье, — Кулеба. ИНФОГРАФИКА

єВідновлення

В Украине зафиксировано более 342 тысяч поврежденных или уничтоженных объектов в результате войны. В рамках программы "єВідновлення" объясняют, как правильно оформить право собственности, чтобы получить компенсацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

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"На данный момент в Украине зафиксировано более 342 000 объектов, поврежденных или уничтоженных вследствие российской агрессии. Почти 300 000 из них — жилые дома. В этих условиях программа "єВідновлення" остается одним из ключевых инструментов поддержки людей", — говорится в сообщении.

Проблема неприватизированного жилья

Однако вместе с громадами мы видим проблему, которая часто становится препятствием для получения компенсации. Это касается неприватизированного жилья или жилья, оформленного до 2013 года. Во многих случаях информация о таком имуществе может оставаться только в бумажных архивах БТИ и отсутствовать в электронном реестре.

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Из-за этого, даже при наличии государственной поддержки, процесс получения компенсации может существенно осложняться.

Право собственности на жилье должно быть надлежащим образом оформлено и внесено в Государственный реестр вещных прав.

Проверить свои документы можно:

  • в ЦНАП
  • через нотариуса.

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"Поэтому позаботьтесь об оформлении сейчас. Полностью разрушенное жилье приватизировать невозможно, а, соответственно, и получить средства по программе "єВідновлення", — подчеркнул Кулеба.

Как оформить право собственности на жилье?

Алгоритм прост:
1️⃣ Обратитесь в ЦНАП или в орган приватизации по месту жительства, если в вашем населенном пункте нет ЦНАПа.
2️⃣ Подайте заявление и необходимые документы.
3️⃣ Дождитесь проверки и решения органа приватизации.
4️⃣ Получите свидетельство о праве собственности на жилье.
5️⃣ Зарегистрируйте право собственности в Государственном реестре вещных прав, если вы подавали заявление не через ЦНАП. Это можно сделать онлайн в "Дії".

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Как оформить право собственности для получения компенсации за разрушенное жилье
Как оформить право собственности для получения компенсации за разрушенное жилье
Как оформить право собственности для получения компенсации за разрушенное жилье



"Не медлите. Именно внесение информации в Государственный реестр вещных прав значительно ускорит процесс получения государственной компенсации по программе "єВідновленн", — призвал Кулеба.

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На папері все добре і красиво! Але,коли зруйноване житло знаходиться в зоні бойових дій,то в компенсаціх відмовляють,бо немає доступу комісії!
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11.06.2026 18:28 Ответить
Можна тільки уявити скільки часу, нервів та грошей треба буде витратити на підтвердження та формлення тих документів
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11.06.2026 18:50 Ответить
 
 