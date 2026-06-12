Стармер призначив нового міністра оборони Британії

У Великій Британії відбулися кадрові зміни в оборонному відомстві.

Премєр-міністр Кір Стармер призначив Дена Джарвіса новим міністром оборони країни. Він замінив на цій посаді Джона Гілі, який подав у відставку, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на SkyNews.

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Нове призначення на тлі безпекових викликів

Стармер зазначив, що уряд "працює над зміцненням збройних сил і реагує на сучасні загрози".

"Я радий призначити Дена Джарвіса міністром оборони, оскільки ми зміцнюємо наші збройні сили та відповідаємо на зростаючі загрози, що стоять перед нашою країною", – заявив він.

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Досвід Джарвіса та відставка Гілі

Стармер також підкреслив, що його головний обовязок — забезпечити безпеку громадян. За його словами, уряд забезпечує найбільше стабільне збільшення витрат на оборону з часів холодної війни.

Ден Джарвіс є членом парламенту з 2011 року. У 2018–2022 роках він був мером Південного Йоркширу. Із 2024 року працює міністром безпеки у Міністерстві внутрішніх справ. Раніше служив офіцером у парашутному полку. Він брав участь у місіях у Косові, Сьєрра-Леоне, Іраку та Афганістані.

Попередній міністр оборони Джон Гілі оголосив про відставку, звинувативши уряд Стармера у нездатності забезпечити фінансування, необхідного для вирішення зростаючих загроз безпеці.