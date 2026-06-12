Стармер назначил нового министра обороны Великобритании

В Великобритании произошли кадровые изменения в министерстве обороны.

Премьер-министр Кир Стармер назначил Дэна Джарвиса новым министром обороны страны. Он сменил на этом посту Джона Гилли, который подал в отставку, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на SkyNews.

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Новое назначение на фоне вызовов в сфере безопасности

Стармер отметил, что правительство "работает над укреплением вооруженных сил и реагирует на современные угрозы".

"Я рад назначить Дэна Джарвиса министром обороны, поскольку мы укрепляем наши вооруженные силы и реагируем на растущие угрозы, стоящие перед нашей страной", - заявил он.

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Опыт Джарвиса и отставка Хили

Стармер также подчеркнул, что его главная обязанность - обеспечить безопасность граждан. По его словам, правительство обеспечивает самое стабильное увеличение расходов на оборону со времен холодной войны.

Дэн Джарвис является членом парламента с 2011 года. В 2018–2022 годах он был мэром Южного Йоркшира. С 2024 года работает министром безопасности в Министерстве внутренних дел. Ранее служил офицером в парашютном полку. Он участвовал в миссиях в Косово, Сьерра-Леоне, Ираке и Афганистане.

Предыдущий министр обороны Джон Гилли объявил об отставке, обвинив правительство Стармера в неспособности обеспечить финансирование, необходимое для решения растущих угроз безопасности.