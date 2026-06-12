Пошкоджено ключову установку виробництва бутадієну - наслідки удару по "Тольяттикаучук". СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ
На заводі "Тольяттикаучук" у Самарській області внаслідок удару в ніч на 12 червня пошкоджено ключову установку для виробництва бутадієну — важливого компонента для синтетичних каучуків і полімерів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"На заводі "Тольяттикаучук" у Самарській області внаслідок українського удару в ніч на 12 червня пошкоджено встановлення поділу вуглеводнів екстрактивною дистиляцією Д-4", - ідеться в повідомленні.
Вона відповідає за виробництво газу бутадієну, найважливішого компонента хімічної промисловості, що застосовується для виготовлення синтетичних каучуків та пластмас для автомобільних шин, ABS-пластику та полімерних матеріалів.
Як зазначається, 11 днів тому підприємство особисто відвідав губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев. Сьогодні він написав у телеграмі, що внаслідок української атаки на Тольятті отримав осколкове поранення "співробітник одного з промислових підприємств", не уточнивши, про яке підприємство йдеться.
Що передувало?
- За даними Генштабу, у ніч на 12 червня Сили оборони завдали ударів по нафтопереробних заводах у Нижньокамську, підприємству "Тольяттикаучук" та пунктах управління
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