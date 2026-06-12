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Новини Удари по заводах у РФ
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Пошкоджено ключову установку виробництва бутадієну - наслідки удару по "Тольяттикаучук". СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

тольятті

На заводі "Тольяттикаучук" у Самарській області внаслідок удару в ніч на 12 червня пошкоджено ключову установку для виробництва бутадієну — важливого компонента для синтетичних каучуків і полімерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

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"На заводі "Тольяттикаучук" у Самарській області внаслідок українського удару в ніч на 12 червня пошкоджено встановлення поділу вуглеводнів екстрактивною дистиляцією Д-4", - ідеться в повідомленні.

Вона відповідає за виробництво газу бутадієну, найважливішого компонента хімічної промисловості, що застосовується для виготовлення синтетичних каучуків та пластмас для автомобільних шин, ABS-пластику та полімерних матеріалів.

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Удар по
Удар по

Як зазначається, 11 днів тому підприємство особисто відвідав губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев. Сьогодні він написав  у телеграмі, що внаслідок української атаки на Тольятті отримав осколкове поранення "співробітник одного з промислових підприємств", не уточнивши, про яке підприємство йдеться.

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Що передувало?

  • За даними Генштабу, у ніч на 12 червня Сили оборони завдали ударів по нафтопереробних заводах у Нижньокамську, підприємству "Тольяттикаучук" та пунктах управління

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Самарська область (10) Тольятті (1)
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Полімери заполімеризувались
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12.06.2026 20:26 Відповісти
День московитів з *******, рішив у дим!!
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12.06.2026 21:15 Відповісти
Какой бутадиен, только самогон...
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12.06.2026 20:28 Відповісти
Пані Леся Карпенко навчилась користуватись Гугл-перекладачем з руснявої мови на людську: "Установка -> Встановлення"... замість "Устаткування".
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12.06.2026 20:33 Відповісти
Там ще роботи - непочатий край !
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12.06.2026 20:37 Відповісти
 
 