Нічна атака дронів на Житомирщину: пошкоджено житло, магазин та інфраструктуру

Ворог продовжує тероризувати Житомирщину.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

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Є наслідки

Як зазначається, цієї ночі під час повітряної тривоги внаслідок атаки ударних безпілотників зазнали пошкоджень приватні житлові будинки, магазин та інфраструкні об'єкти.

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Минулося без постраждалих

За даними ОВА, завдяки професійним діям рятувальників пожежі, що виникли на місці ворожих ударів вдалося швидко загасити. Наразі інформації про загиблих та постраждалих немає. Тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки, працюють спеціальні та комунальні служби.

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