Нічна атака дронів на Житомирщину: пошкоджено житло, магазин та інфраструктуру
Ворог продовжує тероризувати Житомирщину.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.
Є наслідки
Як зазначається, цієї ночі під час повітряної тривоги внаслідок атаки ударних безпілотників зазнали пошкоджень приватні житлові будинки, магазин та інфраструкні об'єкти.
Минулося без постраждалих
За даними ОВА, завдяки професійним діям рятувальників пожежі, що виникли на місці ворожих ударів вдалося швидко загасити. Наразі інформації про загиблих та постраждалих немає. Тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки, працюють спеціальні та комунальні служби.
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