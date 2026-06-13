Ночная атака дронов на Житомирщину: повреждены жилые дома, магазин и инфраструктура
Враг продолжает терроризировать Житомирскую область.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.
Есть последствия
Как отмечается, этой ночью во время воздушной тревоги в результате атаки ударных беспилотников были повреждены частные жилые дома, магазин и инфраструктурные объекты.
Обошлось без пострадавших
По данным ОВА, благодаря профессиональным действиям спасателей пожары, возникшие на месте вражеских ударов, удалось быстро потушить. На данный момент информации о погибших и пострадавших нет. Продолжаются работы по ликвидации последствий вражеской атаки, работают специальные и коммунальные службы.
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