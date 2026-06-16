Українська мова входить до польських шкіл: вже 10 закладів викладають її як іноземну

Українська мова поступово закріплюється у польській системі освіти. Сьогодні її як другу або додаткову іноземну викладають уже в десяти школах Польщі, а від вересня до цього переліку планують долучити ще п'ять навчальних закладів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал "Еспресо". Такі дані озвучили під час ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Українська мова як іноземна в Польщі", яка відбулася 12–13 червня у Ягеллонському університеті в Кракові.

Українську вперше включили до державного іспиту

Однією з головних тем конференції стали зміни у викладанні української мови в Польщі.

У травні 2026 року випускники польських шкіл уперше склали державний випускний іспит з української мови як іноземної. Відтепер її можна обирати нарівні з англійською, німецькою чи французькою мовами.

За словами голови оргкомітету конференції, доцента Інституту славістики Польської академії наук Павла Левчука, після появи навчальних програм та державного іспиту інтерес до української мови в польських школах помітно зріс.

"Польща є єдиною державою у Європі, де викладання української мови у національній системі освіти розвивається", – зазначив він.

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На конференції говорили про мовну асиміляцію дітей

Учасники форуму також обговорили проблему поступової втрати української мови серед дітей, які після початку повномасштабної війни проживають у країнах Європи.

Освітяни наголосили, що інтеграція в нове середовище та вивчення мов країни проживання не повинні призводити до втрати рідної мови.

За словами програмної директорки Фундації Пилипа Орлика Ярини Ясиневич, українська дедалі активніше утверджується як повноцінна іноземна мова в європейських школах та університетах.

Під час конференції представили безкоштовний електронний посібник "Українська щодня".

Видання містить практичні поради для батьків щодо підтримки української мови в родині та формування власної мовної стратегії для дітей, які живуть за кордоном.

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