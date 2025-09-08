УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7940 відвідувачів онлайн
Новини Українські біженці в Польщі
776 22

Посол Боднар закликав владу Польщі забезпечити українським дітям право вивчати рідну мову як другу іноземну

боднар

Посол України в Польщі Василь Боднар звернувся із закликом до польської влади забезпечити українським дітям право вивчати рідну мову як другу іноземну.

Про це він написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

Дипломат зазначив, що впродовж останнього часу зростає недружня риторика у польському медійному просторі щодо українців, які проживають у країні.

"На цей час варто звернути увагу на хвилю дезінформації та маніпулятивних коментарів, як анонімних, так і від відомих польських політиків, щодо вивчення української мови як другої іноземної в польських школах", - пише Боднар.

Він зазначив, що водночас поява дискусії на тему викладання української мови як іноземної у польських школах не супроводжувалась жодними змінами до польського законодавства.

"Ця пропозиція з'явилась виключно в рамках чинного законодавства Польщі і не вимагала жодних нововведень чи змін", - додав посол.

Читайте також: Польща планує розширити захист для біженців із України. Раніше польський президент ветував допомогу українцям

Боднар наголосив, що громадяни України в Польщі є законослухняною частиною польського суспільств.

"Вони працюють, сплачують податки, створюють додаткові робочі місця, що є доданою вартістю для польської економіки. Усім відомі суми коштів, які українці сплачують до польського бюджету у вигляді податків і внесків: тільки у 2024 році українці загалом сплатили до бюджету Польщі 15,1 млрд злотих, а виплати їм за програмою "Rodzina 800+" становили близько 2,8 млрд злотих. На сьогодні українці створюють більше 2,7% ВВП Польщі, що безперечно посилює економіку РП", - йдеться у дописі.

За словами дипломата, ольське законодавство чітко визначає, що українські діти мають ходити до польських закладів початкової та середньої освіти, що означає, що діти вивчають польську мову і навчання також відбувається польською мовою.

"Наші громадяни можуть користуватися іншими правами, передбаченими польським законодавством. Зокрема, батьки мають право звернутися до дирекції польської школи з проханням ввести українську мову як другу іноземну. Хочу наголосити щоб не допустити жодних перекручувань - не замість польської мови, не замість першої іноземної (найпопулярніші — англійська, німецька, французька чи іспанська), а лише як другу іноземну", - наголосив Боднар.

Посол зауважив, що можливість вивчати українську мову як другу іноземну - це не лише право, гарантоване законодавством Польщі, але й прояв багатства культурного спадку Польщі в який українці привносять також і своє наповнення.

Читайте також: Уряд Польщі розгляне 9 вересня законопроєкт про допомогу українцям: його раніше ветував Навроцький

Також він навів дані, що в Україні польська мова викладається у 577 школах, а у 2024–2025 навчальному році її вивчали майже 100 тисяч учнів. Для порівняння, у Польщі у 2024 році російську мову викладали у понад двох тисячах шкіл, і її вивчало понад 166 тисяч дітей.

"Ми хочемо допомогти нашим дітям зберегти нашу ідентичність, сприяти їхньому поверненню додому, в Україну, коли безпекова ситуація цьому буде дозволяти. Ми за соціалізацію та інтеграцію, але ясно, що ми не за асиміляцію. Більшість наших біженців тут не з власної волі, а через триваючу страшну війну. Ми - не загроза, не вороги і нічого ні від кого не забираємо. Ми працьовитий, вдячний і дружній для Польщі народ, який бореться за своє право на існування. Саме тому я, як Посол України, прошу лише одного - дайте можливість громадянам України реалізувати їхне право на освіту, не ставити українську мову в менш сприятливі умови порівняно з іншими іноземними мовами. Українська мова є мовою значної частини суспільства, яка є беззаперечною доданою вартістю для економіки Польщі, та водночас мовою держави, що бореться за свободу усіх нас, усіх хто сповідує і європейські цінності", - заявив посол.

Дивіться також: 62% українців розмовляють вдома виключно українською мовою, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

біженці (1959) Польща (8802) українська мова (848)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
отака вона окупація. рідну мову як другу іноземну... отаке воно правління пейсатого гастролера.
показати весь коментар
08.09.2025 21:26 Відповісти
+5
Якщо українські діти не будуть вивчати українську мову в Польщі, то вони стануть поляками.
показати весь коментар
08.09.2025 21:36 Відповісти
+3
" забезпечити українським дітям право вивчати рідну мову як другу іноземну. "- я мозг сломал. Контекст понятен, но как озвучен.
показати весь коментар
08.09.2025 21:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
отака вона окупація. рідну мову як другу іноземну... отаке воно правління пейсатого гастролера.
показати весь коментар
08.09.2025 21:26 Відповісти
окупація ?
ніхто їх там не тримає, можуть їхати додому силитись у бараки побудовані зевладою та патріотично вчити українську.
чи ти маєш на увазі що діти окупували поляндію ?
показати весь коментар
08.09.2025 21:55 Відповісти
у більшості родин в Україні нема вже куди повертатись. чи ти пропонуєш дітм з батьками повертатись в Бахмут, Маріуполь, Авдіївку чи куди? А там декілька мільйонів біженців в яких немає іншого вибору, ніж вивчення польської в школах - це і є окупація.
показати весь коментар
08.09.2025 22:22 Відповісти
це асиміляція а не окупація, польша їх силою не забирала та не тримає, ти їх з парашею плутаєш.
по перше це інша країна, щось не подобається вали нах, так наче всі кажуть кацапам "чемодан вокзал расея", ото ж бо
по друге діти можуть вивчати українську онлайн, якщо їм це потрібно звісно, і вони збираються повертатись сюди, де як ти сам написав нічого немає.
показати весь коментар
08.09.2025 22:39 Відповісти
Для порівняння, у Польщі у 2024 році російську мову викладали у понад двох тисячах шкіл, і її вивчало понад 166 тисяч дітей.
Джерело: https://censor.net/ua/n3572968
показати весь коментар
08.09.2025 23:14 Відповісти
" забезпечити українським дітям право вивчати рідну мову як другу іноземну. "- я мозг сломал. Контекст понятен, но как озвучен.
показати весь коментар
08.09.2025 21:28 Відповісти
Це я так розумію - щоб пересратись з поляками і вони б почали виганяти українців від себе?
Хитрий хід.
показати весь коментар
08.09.2025 21:29 Відповісти
Якщо українські діти не будуть вивчати українську мову в Польщі, то вони стануть поляками.
показати весь коментар
08.09.2025 21:36 Відповісти
Відкривайте приватні школи, школи вихідного дня. Ми ж не орки.
показати весь коментар
08.09.2025 21:38 Відповісти
За тим їх туди і вивезли.
показати весь коментар
08.09.2025 21:39 Відповісти
так з цікавості, діти біженців, а їх тільки по програмі ю4ю чверть міліона, що втекли до США вивчають у школах українську ? чи єта другое?
показати весь коментар
08.09.2025 21:58 Відповісти
На що польська сторона відповість, якщо будуть вирішені історичні питання і на нашу користь. А історичні суперечки набрали свій граничний оборот із 2016. Ось що означає жити по новому.
показати весь коментар
08.09.2025 21:30 Відповісти
А ,що нашим "біженьцям " за 3.5 роки було ліньки польську мову вивчити ,вона ж схожа на українську ,може вам ще й польське громадянство дати ? Чому я - етнічний поляк ( по мамі ) не маю право виїхати з цього концтабору ,а вони мають ,ще й свої умови ставлять полякам .
показати весь коментар
08.09.2025 21:35 Відповісти
Льоша, слони ідуть на сєвєр. І ти разом з ними
показати весь коментар
08.09.2025 21:47 Відповісти
Поржеш ,коли будеш взимку сидіти без світла і тепла.
показати весь коментар
08.09.2025 21:49 Відповісти
А мама етнічна полька по кому?
показати весь коментар
08.09.2025 21:51 Відповісти
І по батьку і по мамі .
показати весь коментар
08.09.2025 22:06 Відповісти
Ти хоч би новину уважно прочитав перед тим як дурню писати. Ходять діти до польської школи вчаться на польскій. Вичають іноземну англійську чи іспаньку, чи ще яку. А також мають вичату ще одну іноземну на вибір. То посол пропонує тою другою іноземною зробити українську щоб діточки рідну мову не забували.
показати весь коментар
08.09.2025 21:56 Відповісти
От нехай повертаються до України і вчать її тут.
показати весь коментар
08.09.2025 22:08 Відповісти
Діти? Мордаті українські відеоблогери які весь Ютуб катаються по Європам, Америкам та щирою українською про тамтешні красоти розповідають то хай повертаються блоги про окопи знімать. А діти поки що хай там побудуть.
показати весь коментар
08.09.2025 22:16 Відповісти
Ось для прикладу - дитина вчилась зразу в польській школі - але в українському класі де був педагог - поляк і перекладач з польської на українську.
В цьому році дитина вже в польському класі - вивчає німецьку і французьку. Українську мову знає як свою рідну.
Пропонують ввести ще і українську для українських дітей. Як і хто це буде організовувати та платити? Зелідор з кварталом95?
показати весь коментар
08.09.2025 21:47 Відповісти
О, ещё один Вася!? ,Здравствуй Вася---я снеслася и вдоль речки понеслася,,! Кому нужные эти дежурно высокопарные слова про родной язык изучать в другой стране? Как сказал когда то Маннергейм---,что бы народ защищал свою Родину, надо сначала создать условия, что бы захотел народ что защищать,,! Примерно так. Массово попёрли 18---22 летние за кордон, такие уезжают навсегда. Там другой язык знать надо---с него начнут. Примерно 140 лет назад с Украины уже был великий исход народа за океан, в основном с Западной Украины---потом в разные годы не вернулся никто, абсолютно. Теперь с востока страны пошло. Как бы не капец.....
показати весь коментар
08.09.2025 22:13 Відповісти
 
 