Посол Боднар закликав владу Польщі забезпечити українським дітям право вивчати рідну мову як другу іноземну

Посол України в Польщі Василь Боднар звернувся із закликом до польської влади забезпечити українським дітям право вивчати рідну мову як другу іноземну.

Про це він написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

Дипломат зазначив, що впродовж останнього часу зростає недружня риторика у польському медійному просторі щодо українців, які проживають у країні.

"На цей час варто звернути увагу на хвилю дезінформації та маніпулятивних коментарів, як анонімних, так і від відомих польських політиків, щодо вивчення української мови як другої іноземної в польських школах", - пише Боднар.

Він зазначив, що водночас поява дискусії на тему викладання української мови як іноземної у польських школах не супроводжувалась жодними змінами до польського законодавства.

"Ця пропозиція з'явилась виключно в рамках чинного законодавства Польщі і не вимагала жодних нововведень чи змін", - додав посол.

Боднар наголосив, що громадяни України в Польщі є законослухняною частиною польського суспільств.

"Вони працюють, сплачують податки, створюють додаткові робочі місця, що є доданою вартістю для польської економіки. Усім відомі суми коштів, які українці сплачують до польського бюджету у вигляді податків і внесків: тільки у 2024 році українці загалом сплатили до бюджету Польщі 15,1 млрд злотих, а виплати їм за програмою "Rodzina 800+" становили близько 2,8 млрд злотих. На сьогодні українці створюють більше 2,7% ВВП Польщі, що безперечно посилює економіку РП", - йдеться у дописі.

За словами дипломата, ольське законодавство чітко визначає, що українські діти мають ходити до польських закладів початкової та середньої освіти, що означає, що діти вивчають польську мову і навчання також відбувається польською мовою.

"Наші громадяни можуть користуватися іншими правами, передбаченими польським законодавством. Зокрема, батьки мають право звернутися до дирекції польської школи з проханням ввести українську мову як другу іноземну. Хочу наголосити щоб не допустити жодних перекручувань - не замість польської мови, не замість першої іноземної (найпопулярніші — англійська, німецька, французька чи іспанська), а лише як другу іноземну", - наголосив Боднар.

Посол зауважив, що можливість вивчати українську мову як другу іноземну - це не лише право, гарантоване законодавством Польщі, але й прояв багатства культурного спадку Польщі в який українці привносять також і своє наповнення.

Також він навів дані, що в Україні польська мова викладається у 577 школах, а у 2024–2025 навчальному році її вивчали майже 100 тисяч учнів. Для порівняння, у Польщі у 2024 році російську мову викладали у понад двох тисячах шкіл, і її вивчало понад 166 тисяч дітей.

"Ми хочемо допомогти нашим дітям зберегти нашу ідентичність, сприяти їхньому поверненню додому, в Україну, коли безпекова ситуація цьому буде дозволяти. Ми за соціалізацію та інтеграцію, але ясно, що ми не за асиміляцію. Більшість наших біженців тут не з власної волі, а через триваючу страшну війну. Ми - не загроза, не вороги і нічого ні від кого не забираємо. Ми працьовитий, вдячний і дружній для Польщі народ, який бореться за своє право на існування. Саме тому я, як Посол України, прошу лише одного - дайте можливість громадянам України реалізувати їхне право на освіту, не ставити українську мову в менш сприятливі умови порівняно з іншими іноземними мовами. Українська мова є мовою значної частини суспільства, яка є беззаперечною доданою вартістю для економіки Польщі, та водночас мовою держави, що бореться за свободу усіх нас, усіх хто сповідує і європейські цінності", - заявив посол.

