Посол Боднар призвал власти Польши обеспечить украинским детям право изучать родной язык как второй иностранный

Посол Украины в Польше Василий Боднар обратился с призывом к польским властям обеспечить украинским детям право изучать родной язык как второй иностранный.

Об этом он написал в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Дипломат отметил, что в последнее время растет недружественная риторика в польском медийном пространстве в отношении украинцев, проживающих в стране.

"В настоящее время стоит обратить внимание на волну дезинформации и манипулятивных комментариев, как анонимных, так и от известных польских политиков, по изучению украинского языка как второго иностранного в польских школах", - пишет Боднар.

Он отметил, что в то же время появление дискуссии на тему преподавания украинского языка как иностранного в польских школах не сопровождалось никакими изменениями в польское законодательство.

"Это предложение появилось исключительно в рамках действующего законодательства Польши и не требовало никаких нововведений или изменений", - добавил посол.

Боднар отметил, что граждане Украины в Польше являются законопослушной частью польского общества.

"Они работают, платят налоги, создают дополнительные рабочие места, что является добавленной стоимостью для польской экономики. Всем известны суммы средств, которые украинцы платят в польский бюджет в виде налогов и взносов: только в 2024 году украинцы в целом заплатили в бюджет Польши 15,1 млрд злотых, а выплаты им по программе "Rodzina 800+" составили около 2,8 млрд злотых. На сегодня украинцы создают более 2,7% ВВП Польши, что бесспорно усиливает экономику РП", - говорится в сообщении.

По словам дипломата, польское законодательство четко определяет, что украинские дети должны ходить в польские учреждения начального и среднего образования, что означает, что дети изучают польский язык и обучение также происходит на польском языке.

"Наши граждане могут пользоваться другими правами, предусмотренными польским законодательством. В частности, родители имеют право обратиться к дирекции польской школы с просьбой ввести украинский язык как второй иностранный. Хочу подчеркнуть, чтобы не допустить никаких искажений - не вместо польского языка, не вместо первого иностранного (самые популярные - английский, немецкий, французский или испанский), а только как второй иностранный", - подчеркнул Боднар.

Посол отметил, что возможность изучать украинский язык как второй иностранный - это не только право, гарантированное законодательством Польши, но и проявление богатства культурного наследия Польши, в которое украинцы привносят также и свое наполнение.

Также он привел данные, что в Украине польский язык преподается в 577 школах, а в 2024-2025 учебном году его изучали почти 100 тысяч учеников. Для сравнения, в Польше в 2024 году русский язык преподавали в более двух тысячах школ, и его изучали более 166 тысяч детей.

"Мы хотим помочь нашим детям сохранить нашу идентичность, способствовать их возвращению домой, в Украину, когда ситуация с безопасностью будет позволять. Мы за социализацию и интеграцию, но ясно, что мы не за ассимиляцию. Большинство наших беженцев здесь не по собственной воле, а из-за продолжающейся страшной войны. Мы - не угроза, не враги и ничего ни от кого не забираем. Мы трудолюбивый, благодарный и дружественный для Польши народ, который борется за свое право на существование. Именно поэтому я, как Посол Украины, прошу лишь одного - дайте возможность гражданам Украины реализовать их право на образование, не ставить украинский язык в менее благоприятные условия по сравнению с другими иностранными языками. Украинский язык является языком значительной части общества, которая является неоспоримой добавленной стоимостью для экономики Польши, и одновременно языком государства, которое борется за свободу всех нас, всех кто исповедует и европейские ценности", - заявил посол.

