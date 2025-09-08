РУС
Новости Украинские беженцы в Польше
Посол Боднар призвал власти Польши обеспечить украинским детям право изучать родной язык как второй иностранный

боднар

Посол Украины в Польше Василий Боднар обратился с призывом к польским властям обеспечить украинским детям право изучать родной язык как второй иностранный.

Об этом он написал в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Дипломат отметил, что в последнее время растет недружественная риторика в польском медийном пространстве в отношении украинцев, проживающих в стране.

"В настоящее время стоит обратить внимание на волну дезинформации и манипулятивных комментариев, как анонимных, так и от известных польских политиков, по изучению украинского языка как второго иностранного в польских школах", - пишет Боднар.

Он отметил, что в то же время появление дискуссии на тему преподавания украинского языка как иностранного в польских школах не сопровождалось никакими изменениями в польское законодательство.

"Это предложение появилось исключительно в рамках действующего законодательства Польши и не требовало никаких нововведений или изменений", - добавил посол.

Боднар отметил, что граждане Украины в Польше являются законопослушной частью польского общества.

"Они работают, платят налоги, создают дополнительные рабочие места, что является добавленной стоимостью для польской экономики. Всем известны суммы средств, которые украинцы платят в польский бюджет в виде налогов и взносов: только в 2024 году украинцы в целом заплатили в бюджет Польши 15,1 млрд злотых, а выплаты им по программе "Rodzina 800+" составили около 2,8 млрд злотых. На сегодня украинцы создают более 2,7% ВВП Польши, что бесспорно усиливает экономику РП", - говорится в сообщении.

По словам дипломата, польское законодательство четко определяет, что украинские дети должны ходить в польские учреждения начального и среднего образования, что означает, что дети изучают польский язык и обучение также происходит на польском языке.

"Наши граждане могут пользоваться другими правами, предусмотренными польским законодательством. В частности, родители имеют право обратиться к дирекции польской школы с просьбой ввести украинский язык как второй иностранный. Хочу подчеркнуть, чтобы не допустить никаких искажений - не вместо польского языка, не вместо первого иностранного (самые популярные - английский, немецкий, французский или испанский), а только как второй иностранный", - подчеркнул Боднар.

Посол отметил, что возможность изучать украинский язык как второй иностранный - это не только право, гарантированное законодательством Польши, но и проявление богатства культурного наследия Польши, в которое украинцы привносят также и свое наполнение.

Также он привел данные, что в Украине польский язык преподается в 577 школах, а в 2024-2025 учебном году его изучали почти 100 тысяч учеников. Для сравнения, в Польше в 2024 году русский язык преподавали в более двух тысячах школ, и его изучали более 166 тысяч детей.

"Мы хотим помочь нашим детям сохранить нашу идентичность, способствовать их возвращению домой, в Украину, когда ситуация с безопасностью будет позволять. Мы за социализацию и интеграцию, но ясно, что мы не за ассимиляцию. Большинство наших беженцев здесь не по собственной воле, а из-за продолжающейся страшной войны. Мы - не угроза, не враги и ничего ни от кого не забираем. Мы трудолюбивый, благодарный и дружественный для Польши народ, который борется за свое право на существование. Именно поэтому я, как Посол Украины, прошу лишь одного - дайте возможность гражданам Украины реализовать их право на образование, не ставить украинский язык в менее благоприятные условия по сравнению с другими иностранными языками. Украинский язык является языком значительной части общества, которая является неоспоримой добавленной стоимостью для экономики Польши, и одновременно языком государства, которое борется за свободу всех нас, всех кто исповедует и европейские ценности", - заявил посол.

+10
отака вона окупація. рідну мову як другу іноземну... отаке воно правління пейсатого гастролера.
08.09.2025 21:26 Ответить
+5
Якщо українські діти не будуть вивчати українську мову в Польщі, то вони стануть поляками.
08.09.2025 21:36 Ответить
+3
" забезпечити українським дітям право вивчати рідну мову як другу іноземну. "- я мозг сломал. Контекст понятен, но как озвучен.
08.09.2025 21:28 Ответить
окупація ?
ніхто їх там не тримає, можуть їхати додому силитись у бараки побудовані зевладою та патріотично вчити українську.
чи ти маєш на увазі що діти окупували поляндію ?
08.09.2025 21:55 Ответить
у більшості родин в Україні нема вже куди повертатись. чи ти пропонуєш дітм з батьками повертатись в Бахмут, Маріуполь, Авдіївку чи куди? А там декілька мільйонів біженців в яких немає іншого вибору, ніж вивчення польської в школах - це і є окупація.
08.09.2025 22:22 Ответить
це асиміляція а не окупація, польша їх силою не забирала та не тримає, ти їх з парашею плутаєш.
по перше це інша країна, щось не подобається вали нах, так наче всі кажуть кацапам "чемодан вокзал расея", ото ж бо
по друге діти можуть вивчати українську онлайн, якщо їм це потрібно звісно, і вони збираються повертатись сюди, де як ти сам написав нічого немає.
08.09.2025 22:39 Ответить
Для порівняння, у Польщі у 2024 році російську мову викладали у понад двох тисячах шкіл, і її вивчало понад 166 тисяч дітей.
Джерело: https://censor.net/ua/n3572968
08.09.2025 23:14 Ответить
Це я так розумію - щоб пересратись з поляками і вони б почали виганяти українців від себе?
Хитрий хід.
08.09.2025 21:29 Ответить
Відкривайте приватні школи, школи вихідного дня. Ми ж не орки.
08.09.2025 21:38 Ответить
За тим їх туди і вивезли.
08.09.2025 21:39 Ответить
так з цікавості, діти біженців, а їх тільки по програмі ю4ю чверть міліона, що втекли до США вивчають у школах українську ? чи єта другое?
08.09.2025 21:58 Ответить
На що польська сторона відповість, якщо будуть вирішені історичні питання і на нашу користь. А історичні суперечки набрали свій граничний оборот із 2016. Ось що означає жити по новому.
08.09.2025 21:30 Ответить
А ,що нашим "біженьцям " за 3.5 роки було ліньки польську мову вивчити ,вона ж схожа на українську ,може вам ще й польське громадянство дати ? Чому я - етнічний поляк ( по мамі ) не маю право виїхати з цього концтабору ,а вони мають ,ще й свої умови ставлять полякам .
08.09.2025 21:35 Ответить
Льоша, слони ідуть на сєвєр. І ти разом з ними
08.09.2025 21:47 Ответить
Поржеш ,коли будеш взимку сидіти без світла і тепла.
08.09.2025 21:49 Ответить
А мама етнічна полька по кому?
08.09.2025 21:51 Ответить
І по батьку і по мамі .
08.09.2025 22:06 Ответить
Ти хоч би новину уважно прочитав перед тим як дурню писати. Ходять діти до польської школи вчаться на польскій. Вичають іноземну англійську чи іспаньку, чи ще яку. А також мають вичату ще одну іноземну на вибір. То посол пропонує тою другою іноземною зробити українську щоб діточки рідну мову не забували.
08.09.2025 21:56 Ответить
От нехай повертаються до України і вчать її тут.
08.09.2025 22:08 Ответить
Діти? Мордаті українські відеоблогери які весь Ютуб катаються по Європам, Америкам та щирою українською про тамтешні красоти розповідають то хай повертаються блоги про окопи знімать. А діти поки що хай там побудуть.
08.09.2025 22:16 Ответить
Ось для прикладу - дитина вчилась зразу в польській школі - але в українському класі де був педагог - поляк і перекладач з польської на українську.
В цьому році дитина вже в польському класі - вивчає німецьку і французьку. Українську мову знає як свою рідну.
Пропонують ввести ще і українську для українських дітей. Як і хто це буде організовувати та платити? Зелідор з кварталом95?
08.09.2025 21:47 Ответить
О, ещё один Вася!? ,Здравствуй Вася---я снеслася и вдоль речки понеслася,,! Кому нужные эти дежурно высокопарные слова про родной язык изучать в другой стране? Как сказал когда то Маннергейм---,что бы народ защищал свою Родину, надо сначала создать условия, что бы захотел народ что защищать,,! Примерно так. Массово попёрли 18---22 летние за кордон, такие уезжают навсегда. Там другой язык знать надо---с него начнут. Примерно 140 лет назад с Украины уже был великий исход народа за океан, в основном с Западной Украины---потом в разные годы не вернулся никто, абсолютно. Теперь с востока страны пошло. Как бы не капец.....
08.09.2025 22:13 Ответить
мій онук у Польші вивчає ,як польску так і англійську , українську дома ... поки зелені 🤡 при владі ,вони будуть шукати х...р зна шо ,тільки би відвернути увагу , до свого пришелепкуватого керування Україною !...
08.09.2025 23:30 Ответить
 
 