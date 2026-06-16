Украинский язык входит в программу польских школ: уже 10 учебных заведений преподают его как иностранный

Украинский язык постепенно закрепляется в польской системе образования. Сегодня его в качестве второго или дополнительного иностранного языка преподают уже в десяти школах Польши, а с сентября в этот список планируется включить еще пять учебных заведений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал "Еспресо". Такие данные озвучили во время III Международной научно-практической конференции "Украинский язык как иностранный в Польше", которая состоялась 12–13 июня в Ягеллонском университете в Кракове.

Украинский язык впервые включили в государственный экзамен

Одной из главных тем конференции стали изменения в преподавании украинского языка в Польше.

В мае 2026 года выпускники польских школ впервые сдали государственный выпускной экзамен по украинскому языку как иностранному. Отныне его можно выбирать наравне с английским, немецким или французским языками.

По словам председателя оргкомитета конференции, доцента Института славистики Польской академии наук Павла Левчука, после появления учебных программ и государственного экзамена интерес к украинскому языку в польских школах заметно вырос.

"Польша является единственным государством в Европе, где преподавание украинского языка в национальной системе образования развивается", – отметил он.

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На конференции говорили о языковой ассимиляции детей

Участники форума также обсудили проблему постепенной утраты украинского языка среди детей, которые после начала полномасштабной войны проживают в странах Европы.

Педагоги подчеркнули, что интеграция в новую среду и изучение языков страны проживания не должны приводить к утрате родного языка.

По словам программного директора Фонда Пилипа Орлика Ярины Ясиневич, украинский язык все активнее утверждается как полноценный иностранный язык в европейских школах и университетах.

Во время конференции представили бесплатное электронное пособие "Украинский каждый день".

Издание содержит практические советы для родителей по поддержке украинского языка в семье и формированию собственной языковой стратегии для детей, живущих за рубежом.

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