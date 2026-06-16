Украинский язык входит в программу польских школ: уже 10 учебных заведений преподают его как иностранный
Украинский язык постепенно закрепляется в польской системе образования. Сегодня его в качестве второго или дополнительного иностранного языка преподают уже в десяти школах Польши, а с сентября в этот список планируется включить еще пять учебных заведений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал "Еспресо". Такие данные озвучили во время III Международной научно-практической конференции "Украинский язык как иностранный в Польше", которая состоялась 12–13 июня в Ягеллонском университете в Кракове.
Украинский язык впервые включили в государственный экзамен
Одной из главных тем конференции стали изменения в преподавании украинского языка в Польше.
В мае 2026 года выпускники польских школ впервые сдали государственный выпускной экзамен по украинскому языку как иностранному. Отныне его можно выбирать наравне с английским, немецким или французским языками.
По словам председателя оргкомитета конференции, доцента Института славистики Польской академии наук Павла Левчука, после появления учебных программ и государственного экзамена интерес к украинскому языку в польских школах заметно вырос.
"Польша является единственным государством в Европе, где преподавание украинского языка в национальной системе образования развивается", – отметил он.
На конференции говорили о языковой ассимиляции детей
Участники форума также обсудили проблему постепенной утраты украинского языка среди детей, которые после начала полномасштабной войны проживают в странах Европы.
Педагоги подчеркнули, что интеграция в новую среду и изучение языков страны проживания не должны приводить к утрате родного языка.
По словам программного директора Фонда Пилипа Орлика Ярины Ясиневич, украинский язык все активнее утверждается как полноценный иностранный язык в европейских школах и университетах.
Во время конференции представили бесплатное электронное пособие "Украинский каждый день".
Издание содержит практические советы для родителей по поддержке украинского языка в семье и формированию собственной языковой стратегии для детей, живущих за рубежом.
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Але з іншої сторони, подивіться на це з боку дітей які вчаться в школі.
Польську вчити потрібно ? - потрібно
Англійську вчити потрібно - потрібно (міжнародна мова як не крути)
Зліва німці з права українці, і яку мову вибрати ? і українська тут явно в програші.
А дітям всю цю хню вчити , окрім обов'язкових математики, фізики, хімії, біології, історії, літератури.
В порядку розвитку особистості да не помішає, так як і у нас польська.
А в приказному порядку тіки дітей мучити тим, що скоріш за все не знадобиться.