УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11544 відвідувача онлайн
Новини ДТП в Ірпені
631 0

В Ірпені зіткнулися автівки, постраждали троє дітей

ДТП в Ірпені

У місті Ірпінь Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждали троє дітей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Національної поліції України.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Аварія з дітьми: що відомо на цей момент

"Попередньо правоохоронці встановили, що водій Mitsubishi, рухаючись по вулиці Університетська, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Kia. Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали троє неповнолітніх дітей, які перебували в транспортному засобі Mitsubishi", - повідомили у поліції.

Усіх постраждалих дітей госпіталізували для надання необхідної медичної допомоги.

На місці аварії працюють правоохоронці. Вони встановлюють усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

Раніше повідомлялося, що Поліція Київської області затримала чоловіка, якого підозрюють у стрілянині в бік перехожих у місті Ірпінь Бучанського району.

Читайте також: Ігнорував прохання зменшити швидкість, відволікаючись на телефон: пасажирка таксиста Плешивцева розповіла про його поведінку перед ДТП. ВIДЕО

Автор: 

діти (5593) ДТП (4531) Ірпінь (368) Київська область (4635) Бучанський район (166)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 