В Ірпені зіткнулися автівки, постраждали троє дітей
У місті Ірпінь Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждали троє дітей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Національної поліції України.
Аварія з дітьми: що відомо на цей момент
"Попередньо правоохоронці встановили, що водій Mitsubishi, рухаючись по вулиці Університетська, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Kia. Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали троє неповнолітніх дітей, які перебували в транспортному засобі Mitsubishi", - повідомили у поліції.
Усіх постраждалих дітей госпіталізували для надання необхідної медичної допомоги.
На місці аварії працюють правоохоронці. Вони встановлюють усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.
Раніше повідомлялося, що Поліція Київської області затримала чоловіка, якого підозрюють у стрілянині в бік перехожих у місті Ірпінь Бучанського району.
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