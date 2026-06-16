В Ірпені зіткнулися автівки, постраждали троє дітей

У місті Ірпінь Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждали троє дітей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Національної поліції України.

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Аварія з дітьми: що відомо на цей момент

"Попередньо правоохоронці встановили, що водій Mitsubishi, рухаючись по вулиці Університетська, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Kia. Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали троє неповнолітніх дітей, які перебували в транспортному засобі Mitsubishi", - повідомили у поліції.

Усіх постраждалих дітей госпіталізували для надання необхідної медичної допомоги.

На місці аварії працюють правоохоронці. Вони встановлюють усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

Раніше повідомлялося, що Поліція Київської області затримала чоловіка, якого підозрюють у стрілянині в бік перехожих у місті Ірпінь Бучанського району.

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