В Ирпене столкнулись автомобили, пострадали трое детей

В городе Ирпень Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, вследствие которого пострадали трое детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Авария с детьми: что известно на данный момент

"Предварительно правоохранители установили, что водитель Mitsubishi, двигаясь по улице Университетская, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Kia. Вследствие ДТП телесные повреждения получили трое несовершеннолетних детей, находившихся в транспортном средстве Mitsubishi", — сообщили в полиции.

Все пострадавшие дети были госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.

На месте аварии работают правоохранители. Они устанавливают все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

Ранее сообщалось, что полиция Киевской области задержала мужчину, подозреваемого в стрельбе в сторону прохожих в городе Ирпень Бучанского района.

Читайте также: Игнорировал просьбы снизить скорость, отвлекаясь на телефон: пассажирка таксиста Плешивцева рассказала о его поведении перед ДТП. ВИДЕО