В Ирпене столкнулись автомобили, пострадали трое детей
В городе Ирпень Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, вследствие которого пострадали трое детей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины.
Авария с детьми: что известно на данный момент
"Предварительно правоохранители установили, что водитель Mitsubishi, двигаясь по улице Университетская, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Kia. Вследствие ДТП телесные повреждения получили трое несовершеннолетних детей, находившихся в транспортном средстве Mitsubishi", — сообщили в полиции.
Все пострадавшие дети были госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.
На месте аварии работают правоохранители. Они устанавливают все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.
Ранее сообщалось, что полиция Киевской области задержала мужчину, подозреваемого в стрельбе в сторону прохожих в городе Ирпень Бучанского района.
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