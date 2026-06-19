Вбивство Дем’яна Ганула: військовослужбовця Шалаєва засудили до довічного позбавлення волі

Приморський райсуд Одеси засудив до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна військовослужбовця за вбивство активіста Дем'яна Ганула.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Йдеться про Сергія Шалаєва. Його також позбавлено військового звання "старший лейтенант".

Прокурори довели, що чоловік скоїв злочин на замовлення куратора, пов’язаного зі спецслужбами РФ.

Відомо, що 14 березня 2025 року чоловік двічі вистрелив у 31-річного активіста, після чого здійснив контрольний постріл впритул. Потерпілий загинув на місці.

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"Наприкінці 2024 року куратор через месенджер пообіцяв військовослужбовцю працевлаштування в правоохоронному органі за умови виконання "перевірочного завдання" – убивства незнайомої йому людини. Погодившись на злочин заради обіцяного кар’єрного просування, чоловік самовільно залишив військову частину та прибув до Одеси, де орендував квартири, незаконно придбав зброю й боєприпаси та тривалий час стежив за потерпілим.



Після вбивства засуджений зв’язався з куратором, однак той заявив, що нібито було ліквідовано "не ту особу", та наказав йому переховуватися в орендованій квартирі, придбати новий мобільний телефон і чекати подальших вказівок.



Намагаючись приховати зв’язок із замовником, військовослужбовець скинув налаштування свого телефону до заводських. Попри це правоохоронці оперативно встановили його місцеперебування та того ж дня затримали в одній з орендованих квартир", - йдеться в повідомленні.

Наразі в окремому кримінальному провадженні триває розслідування щодо замовника, який діяв в інтересах спецслужб РФ.

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Вбивство Дем'яна Ганула

14 березня 2025 року в Приморському районі Одеси невідомий вбив активіста Дем'яна Ганула, вистріливши в нього.

Згодом правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві активіста Дем'яна Ганула. Президент України Володимир Зеленський прокоментував затримання підозрюваного у вбивстві.

У Сухопутних військах заявили, що підозрюваний у вбивстві Ганула перебував у статусі дезертира.

Підозрюваного у вбивстві Ганула взято під варту без права застави.

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