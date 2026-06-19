Убийство Демьяна Ганула: военнослужащего Шалаева приговорили к пожизненному лишению свободы

Приморский районный суд Одессы приговорил военнослужащего к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества за убийство активиста Демьяна Ганула.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Речь идет о Сергее Шалаеве. Его также лишили воинского звания "старший лейтенант".

Прокуроры доказали, что мужчина совершил преступление по заказу куратора, связанного со спецслужбами РФ.

Известно, что 14 марта 2025 года мужчина дважды выстрелил в 31-летнего активиста, после чего произвел контрольный выстрел в упор. Потерпевший скончался на месте.

Читайте также: 17-летнюю девушку подозревают в убийстве 27-летнего военного по заказу РФ в Житомире. ФОТОрепортаж

"В конце 2024 года куратор через мессенджер пообещал военнослужащему трудоустройство в правоохранительном органе при условии выполнения "проверочного задания" - убийства незнакомого ему человека. Согласившись на преступление ради обещанного карьерного роста, мужчина самовольно покинул воинскую часть и прибыл в Одессу, где снял квартиру, незаконно приобрел оружие и боеприпасы и в течение длительного времени следил за потерпевшим.



После убийства осужденный связался с куратором, однако тот заявил, что якобы была ликвидирована "не та личность", и приказал ему скрываться в арендованной квартире, приобрести новый мобильный телефон и ждать дальнейших указаний.



Пытаясь скрыть связь с заказчиком, военнослужащий сбросил настройки своего телефона до заводских. Несмотря на это, правоохранители оперативно установили его местонахождение и в тот же день задержали в одной из арендованных квартир", - говорится в сообщении.

В настоящее время в рамках отдельного уголовного производства ведется расследование в отношении заказчика, действовавшего в интересах спецслужб РФ.

Читайте: Активист Ганул сообщал об угрозах жизни. Подозреваемый в подготовке убийства был задержан, - Нацполиция

Убийство Демьяна Ганула

14 марта 2025 года в Приморском районе Одессы неизвестный убил активиста Демьяна Ганула, выстрелив в него.

Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал задержание подозреваемого в убийстве.

В Сухопутных войсках заявили, что подозреваемый в убийстве Ганула находился в статусе дезертира.

Подозреваемый в убийстве Ганула взят под стражу без права залога.

Читайте также: Убил 17-летнюю девушку из-за обиды: подозреваемого поместили под стражу без права на залог