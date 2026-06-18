Убил 17-летнюю девушку из-за обиды: подозреваемого поместили под стражу без права на залог

Фастовский городской районный суд избрал подозреваемому в убийстве 17-летней девушки меру пресечения в виде содержания под стражей без права освобождения под залог.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Подозреваемому мужчине инкриминируют совершение умышленного убийства — п. 13 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

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Что этому предшествовало?

По данным следствия, 17 июня ночью 28-летний мужчина нанес смертельное ножевое ранение дочери своей подруги из-за обиды, когда девочка спала у себя в постели. Он признал вину. Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.

Как добавили в Офисе генерального прокурора, подозреваемый является военнослужащим, самовольно покинувшим воинскую часть. Ранее мужчина уже был осужден за умышленное убийство.

Правоохранители подчеркнули, что отдельно проверят действия или бездействие соответствующих служб, если те знали о ненадлежащем исполнении матерью родительских обязанностей.

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