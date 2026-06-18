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Новости Убийство детей
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Убил 17-летнюю девушку из-за обиды: подозреваемого поместили под стражу без права на залог

Подозреваемый в убийстве девушки

Фастовский городской районный суд избрал подозреваемому в убийстве 17-летней девушки меру пресечения в виде содержания под стражей без права освобождения под залог.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Подозреваемому мужчине инкриминируют совершение умышленного убийства — п. 13 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

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Что этому предшествовало?

  • По данным следствия, 17 июня ночью 28-летний мужчина нанес смертельное ножевое ранение дочери своей подруги из-за обиды, когда девочка спала у себя в постели. Он признал вину. Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.
  • Как добавили в Офисе генерального прокурора, подозреваемый является военнослужащим, самовольно покинувшим воинскую часть. Ранее мужчина уже был осужден за умышленное убийство.
  • Правоохранители подчеркнули, что отдельно проверят действия или бездействие соответствующих служб, если те знали о ненадлежащем исполнении матерью родительских обязанностей.

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Автор: 

Киевская область (4681) суд (24745) убийство (6524) мера пресечения (649) Офис Генпрокурора (3160) Фастовский район (77) Великая Снетинка (1)
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