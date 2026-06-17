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Новости Фото Убийство детей
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Перерезал горло 17-летней девушке из-за обиды: военного из СОЧ задержали в Киевской области. ВИДЕО+ФОТО

В Фастовском районе правоохранители задержали 28-летнего мужчину, который ночью в селе Великая Снитинка проник в частный дом и перерезал горло 17-летней девушке, пока она спала. Злоумышленник оказался военнослужащим в статусе СОЧ, который ранее уже отбывал наказание за умышленное убийство

Об этом сообщает полиция Киевской области, а также рассказал генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно о преступлении?

Сообщение об обнаружении тела несовершеннолетней девушки поступило в Фастовское районное управление полиции сегодня в 06:00 утра. На место происшествия немедленно прибыли правоохранители столичного региона.

Как выяснило следствие, мать девушки оставила троих своих детей дома одних, а сама пошла употреблять алкогольные напитки в компании знакомых. Среди её компаньонов был и их 28-летний сосед. В разгар пьянки мужчина вспомнил, что накануне у него был словесный конфликт с 17-летней дочерью подруги, и затаил на неё глубокую обиду.

Ночью злоумышленник взял нож, незаметно проник в дом, где находились дети, нашел комнату старшей девочки и перерезал ей горло, пока она спала. Шансов спастись у девочки не было — Настя скончалась на месте от массивной кровопотери.

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Военного в СЗЧ подозревают в убийстве несовершеннолетней

Задержание убийцы и предъявление подозрения

Благодаря оперативным розыскным действиям полицейские за несколько часов вычислили и задержали фигуранта. Мужчина уже признал свою причастность к содеянному.

В ходе проверки личности задержанного выяснились следующие факты:

  • Фигурант является действующим военнослужащим, который на момент совершения преступления находился в статусе СОЧ (самовольное оставление части);

  • Ранее он уже был осужден за аналогичное преступление — умышленное убийство, однако вновь оказался на свободе и в рядах войска.

Следователи объявили задержанному подозрение по п. 13 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство). Убийце грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

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Проверка бездействия социальных служб

На трагедию отреагировал генпрокурор Руслан Кравченко. Он подчеркнул, что справедливое наказание должны понести не только убийца с ножом, но и чиновники, которые годами закрывали глаза на то, в каких опасных условиях воспитывались дети.

"Настю вернуть невозможно. Но мы обязаны честно ответить обществу на вопрос, почему государство не смогло защитить этого ребенка. Если соответствующие службы знали о ненадлежащем исполнении матерью родительских обязанностей, злоупотреблении алкоголем, но не реагировали должным образом – правовую оценку получат и эти действия или бездействие. Ведь когда ребенок гибнет из-за равнодушия взрослых, это не только личная трагедия. Это приговор системе, которая не сработала", – заявил Кравченко.

Он также добавил, что двое младших детей этой женщины (возрастом 8 и 11 лет) уже изъяты из опасной среды и переданы под опеку Службы по делам детей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убил сослуживца и женщину и сбежал: военнослужащего задержали в Киевской области, — Нацполиция. ФОТО

Военного в СЗЧ подозревают в убийстве несовершеннолетней
Военного в СЗЧ подозревают в убийстве несовершеннолетней
Военного в СЗЧ подозревают в убийстве несовершеннолетней
Военного в СЗЧ подозревают в убийстве несовершеннолетней

Автор: 

Киевская область (4677) подростки (527) Нацполиция (16993) убийство (6522) военнослужащие (6539) Фастовский район (76) Великая Снетинка (1)
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Топ комментарии
+3
пєтляв, шоб менше документи перевіряли. типу військовий. десь погони сержантські нарішала гнида. таких треба як скот забивать.
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17.06.2026 18:51 Ответить
+2
зараз не про трагедію. це жах.
чому він у пікселі? він в СЗЧ, і в пікселі.
командири вимагають у відпуску бути по гражданці.
може це треба маштабувати? якщо не при виконанні - піксель не одягаєш
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17.06.2026 18:36 Ответить
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зараз не про трагедію. це жах.
чому він у пікселі? він в СЗЧ, і в пікселі.
командири вимагають у відпуску бути по гражданці.
може це треба маштабувати? якщо не при виконанні - піксель не одягаєш
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17.06.2026 18:36 Ответить
Каліка в поло.
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17.06.2026 18:45 Ответить
пєтляв, шоб менше документи перевіряли. типу військовий. десь погони сержантські нарішала гнида. таких треба як скот забивать.
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17.06.2026 18:51 Ответить
2 x 7.62
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17.06.2026 18:38 Ответить
наслідки птср
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17.06.2026 18:40 Ответить
Наслідки тридцятирічної руйнації Української армії. Зубаі, Кобеляки, Половецькі, Ставище в ціх селищах переховуються десятки дезертирів дегенератів психічно-хворих шльоциків, одружуються на місцевих, ті їх годують, напувають, купляють сігарки. Всі ці шльоцики герої снайпера та спецпризначенці якщо щось стоять обкрадуть когось чи побють бурлакують на сусідні села й там теж підшуковують собі дурненькіх самотніх жінок.
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17.06.2026 19:00 Ответить
він уже вбивав до війни
дивно що мусорка його не пристрелила
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17.06.2026 19:00 Ответить
Фу бл*ть, животное тупое, зассал с кацапами воевать, зато с малолетними девочками воевать - так он тут как тут, херой. Надеюсь его в жопу шваброй в тюрьме изнасилуют, черта этого поганого!
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17.06.2026 18:50 Ответить
матір, звісно,ше те чудовисько... Вона винна, але не у вбивстві. А от воякі, яких з тюрми набрали... Боюсь, що з ними буде більше смерті, ніж перемоги. Як можна брати в армію засудженого за вбивство? тим більш умисне? де гарантія, що він не перестріляє своїх в окопі?
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17.06.2026 18:57 Ответить
Це в таких умовах виховують дітей ? Подивіться на цей заспачник.
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17.06.2026 18:58 Ответить
Ну шо, классные ребята попадают в ЗСУ, пример с кого берём ????????????
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17.06.2026 19:03 Ответить
А нічого що він раніше сидів за вбивство? Чи вже дозволяється їм набирати?
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17.06.2026 19:05 Ответить
****** дезертирське бидло.
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17.06.2026 19:07 Ответить
Шкода, розстрілу немає...
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17.06.2026 19:09 Ответить
 
 