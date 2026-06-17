Перерезал горло 17-летней девушке из-за обиды: военного из СОЧ задержали в Киевской области. ВИДЕО+ФОТО

В Фастовском районе правоохранители задержали 28-летнего мужчину, который ночью в селе Великая Снитинка проник в частный дом и перерезал горло 17-летней девушке, пока она спала. Злоумышленник оказался военнослужащим в статусе СОЧ, который ранее уже отбывал наказание за умышленное убийство.

Об этом сообщает полиция Киевской области, а также рассказал генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно о преступлении?

Сообщение об обнаружении тела несовершеннолетней девушки поступило в Фастовское районное управление полиции сегодня в 06:00 утра. На место происшествия немедленно прибыли правоохранители столичного региона.

Как выяснило следствие, мать девушки оставила троих своих детей дома одних, а сама пошла употреблять алкогольные напитки в компании знакомых. Среди её компаньонов был и их 28-летний сосед. В разгар пьянки мужчина вспомнил, что накануне у него был словесный конфликт с 17-летней дочерью подруги, и затаил на неё глубокую обиду.

Ночью злоумышленник взял нож, незаметно проник в дом, где находились дети, нашел комнату старшей девочки и перерезал ей горло, пока она спала. Шансов спастись у девочки не было — Настя скончалась на месте от массивной кровопотери.

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Задержание убийцы и предъявление подозрения

Благодаря оперативным розыскным действиям полицейские за несколько часов вычислили и задержали фигуранта. Мужчина уже признал свою причастность к содеянному.

В ходе проверки личности задержанного выяснились следующие факты:

Фигурант является действующим военнослужащим, который на момент совершения преступления находился в статусе СОЧ (самовольное оставление части);

Ранее он уже был осужден за аналогичное преступление — умышленное убийство, однако вновь оказался на свободе и в рядах войска.

Следователи объявили задержанному подозрение по п. 13 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство). Убийце грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

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Проверка бездействия социальных служб

На трагедию отреагировал генпрокурор Руслан Кравченко. Он подчеркнул, что справедливое наказание должны понести не только убийца с ножом, но и чиновники, которые годами закрывали глаза на то, в каких опасных условиях воспитывались дети.

"Настю вернуть невозможно. Но мы обязаны честно ответить обществу на вопрос, почему государство не смогло защитить этого ребенка. Если соответствующие службы знали о ненадлежащем исполнении матерью родительских обязанностей, злоупотреблении алкоголем, но не реагировали должным образом – правовую оценку получат и эти действия или бездействие. Ведь когда ребенок гибнет из-за равнодушия взрослых, это не только личная трагедия. Это приговор системе, которая не сработала", – заявил Кравченко.

Он также добавил, что двое младших детей этой женщины (возрастом 8 и 11 лет) уже изъяты из опасной среды и переданы под опеку Службы по делам детей.

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