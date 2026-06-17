Перерезал горло 17-летней девушке из-за обиды: военного из СОЧ задержали в Киевской области. ВИДЕО+ФОТО
В Фастовском районе правоохранители задержали 28-летнего мужчину, который ночью в селе Великая Снитинка проник в частный дом и перерезал горло 17-летней девушке, пока она спала. Злоумышленник оказался военнослужащим в статусе СОЧ, который ранее уже отбывал наказание за умышленное убийство.
Об этом сообщает полиция Киевской области, а также рассказал генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.
Что известно о преступлении?
Сообщение об обнаружении тела несовершеннолетней девушки поступило в Фастовское районное управление полиции сегодня в 06:00 утра. На место происшествия немедленно прибыли правоохранители столичного региона.
Как выяснило следствие, мать девушки оставила троих своих детей дома одних, а сама пошла употреблять алкогольные напитки в компании знакомых. Среди её компаньонов был и их 28-летний сосед. В разгар пьянки мужчина вспомнил, что накануне у него был словесный конфликт с 17-летней дочерью подруги, и затаил на неё глубокую обиду.
Ночью злоумышленник взял нож, незаметно проник в дом, где находились дети, нашел комнату старшей девочки и перерезал ей горло, пока она спала. Шансов спастись у девочки не было — Настя скончалась на месте от массивной кровопотери.
Задержание убийцы и предъявление подозрения
Благодаря оперативным розыскным действиям полицейские за несколько часов вычислили и задержали фигуранта. Мужчина уже признал свою причастность к содеянному.
В ходе проверки личности задержанного выяснились следующие факты:
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Фигурант является действующим военнослужащим, который на момент совершения преступления находился в статусе СОЧ (самовольное оставление части);
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Ранее он уже был осужден за аналогичное преступление — умышленное убийство, однако вновь оказался на свободе и в рядах войска.
Следователи объявили задержанному подозрение по п. 13 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство). Убийце грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.
Проверка бездействия социальных служб
На трагедию отреагировал генпрокурор Руслан Кравченко. Он подчеркнул, что справедливое наказание должны понести не только убийца с ножом, но и чиновники, которые годами закрывали глаза на то, в каких опасных условиях воспитывались дети.
"Настю вернуть невозможно. Но мы обязаны честно ответить обществу на вопрос, почему государство не смогло защитить этого ребенка. Если соответствующие службы знали о ненадлежащем исполнении матерью родительских обязанностей, злоупотреблении алкоголем, но не реагировали должным образом – правовую оценку получат и эти действия или бездействие. Ведь когда ребенок гибнет из-за равнодушия взрослых, это не только личная трагедия. Это приговор системе, которая не сработала", – заявил Кравченко.
Он также добавил, что двое младших детей этой женщины (возрастом 8 и 11 лет) уже изъяты из опасной среды и переданы под опеку Службы по делам детей.
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чому він у пікселі? він в СЗЧ, і в пікселі.
командири вимагають у відпуску бути по гражданці.
може це треба маштабувати? якщо не при виконанні - піксель не одягаєш
дивно що мусорка його не пристрелила