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Новини Фото Вбивство дітей
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Перерізав горло 17-річній дівчині через образу: військового у СЗЧ затримали на Київщині. ВІДЕО+ФОТО

На Фастівщині правоохоронці затримали 28-річного чоловіка, який у селі Велика Снітинка вночі проник до приватного будинку та перерізав горло 17-річній дівчині, поки вона спала. Зловмисник виявився військовослужбовцем у статусі СЗЧ, який раніше вже відбував покарання за умисне вбивство

Про це повідомляє поліція Київської області та розповів генпрокурор Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо про злочин?

Повідомлення про виявлення тіла неповнолітньої дівчини надійшов до Фастівського районного управління поліції сьогодні о 06:00 ранку. На місце події негайно прибули правоохоронці столичного регіону.

Як з'ясувало слідство, матір дівчини залишила трьох своїх дітей удома самих, а сама пішла вживати алкогольні напої у компанії знайомих. Серед її компаньйонів перебував і їхній 28-річний сусід. У розпал пиятики чоловік згадав, що напередодні мав словесний конфлікт із 17-річною донькою приятельки й затаїв на неї глибоку образу.

Вночі зловмисник узяв ніж, непомітно проник до будинку, де перебували діти, знайшов кімнату старшої дівчини та перерізав їй горло, поки вона спала. Шансів урятуватися в дитини не було — Настя померла на місці від масивної крововтрати.

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Військового у СЗЧ підозрюють у вбивстві неповнолітньої

Затримання вбивці та повідомлення про підозру

Завдяки оперативним розшуковим діям поліцейські за кілька годин вирахували та затримали фігуранта. Чоловік уже визнав свою причетність до скоєного.

Під час перевірки особи затриманого спливли факти:

  • Фігурант є чинним військовослужбовцем, який на момент скоєння злочину перебував у статусі СЗЧ (самовільне залишення частини);

  • Раніше він уже був засуджений за аналогічний злочин — умисне вбивство, проте знову опинився на волі та в лавах війська.

Слідчі оголосили затриманому підозру за п. 13 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство). Убивці загрожує до 15 років тюрми або довічне позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 17-річну дівчину підозрюють у вбивстві 27-річного військового на замовлення РФ у Житомирі. ФОТОрепортаж

Перевірка бездіяльності соціальних служб

На трагедію відреагував генпрокурор Руслан Кравченко. Він наголосив, що справедливе покарання має понести не лише вбивця з ножем, а й посадовці, які роками закривали очі на те, в яких небезпечних умовах виховувалися діти.

"Настю повернути неможливо. Але ми зобов’язані чесно відповісти суспільству на запитання, чому держава не змогла захистити цю дитину. Якщо відповідні служби знали про неналежне виконання матір’ю батьківських обов’язків, зловживання алкоголем, але не реагували належним чином – правову оцінку отримають і ці дії або бездіяльність. Бо коли дитина гине через байдужість дорослих, то це не лише особиста трагедія. Це вирок системі, яка не спрацювала", - заявив Кравченко.

Він також додав, що двох молодших дітей цієї жінки (віком 8 та 11 років) уже вилучено з небезпечного середовища та передано під опіку Служби у справах дітей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убив побратима та жінку й втік: військовослужбовця затримали на Київщині, - Нацполіція. ФОТО

Військового у СЗЧ підозрюють у вбивстві неповнолітньої
Військового у СЗЧ підозрюють у вбивстві неповнолітньої
Військового у СЗЧ підозрюють у вбивстві неповнолітньої
Військового у СЗЧ підозрюють у вбивстві неповнолітньої

Автор: 

Київська область (4638) підлітки (496) Нацполіція (15771) вбивство (3279) військовослужбовці (5242) Фастівський район (76) Велика Снітинка (1)
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Топ коментарі
+8
пєтляв, шоб менше документи перевіряли. типу військовий. десь погони сержантські нарішала гнида. таких треба як скот забивать.
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17.06.2026 18:51 Відповісти
+4
зараз не про трагедію. це жах.
чому він у пікселі? він в СЗЧ, і в пікселі.
командири вимагають у відпуску бути по гражданці.
може це треба маштабувати? якщо не при виконанні - піксель не одягаєш
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17.06.2026 18:36 Відповісти
+4
матір, звісно,ше те чудовисько... Вона винна, але не у вбивстві. А от воякі, яких з тюрми набрали... Боюсь, що з ними буде більше смерті, ніж перемоги. Як можна брати в армію засудженого за вбивство? тим більш умисне? де гарантія, що він не перестріляє своїх в окопі?
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17.06.2026 18:57 Відповісти
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зараз не про трагедію. це жах.
чому він у пікселі? він в СЗЧ, і в пікселі.
командири вимагають у відпуску бути по гражданці.
може це треба маштабувати? якщо не при виконанні - піксель не одягаєш
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17.06.2026 18:36 Відповісти
Каліка в поло.
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17.06.2026 18:45 Відповісти
пєтляв, шоб менше документи перевіряли. типу військовий. десь погони сержантські нарішала гнида. таких треба як скот забивать.
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17.06.2026 18:51 Відповісти
Бо на громадянський одяг не було грошей - це чипушило пропило і просрало все, що могло в своєму житті...
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17.06.2026 19:33 Відповісти
2 x 7.62
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17.06.2026 18:38 Відповісти
наслідки птср
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17.06.2026 18:40 Відповісти
Наслідки тридцятирічної руйнації Української армії. Зубаі, Кобеляки, Половецькі, Ставище в ціх селищах переховуються десятки дезертирів дегенератів психічно-хворих шльоциків, одружуються на місцевих, ті їх годують, напувають, купляють сігарки. Всі ці шльоцики герої снайпера та спецпризначенці якщо щось стоять обкрадуть когось чи побють бурлакують на сусідні села й там теж підшуковують собі дурненькіх самотніх жінок.
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17.06.2026 19:00 Відповісти
Фу бл*ть, животное тупое, зассал с кацапами воевать, зато с малолетними девочками воевать - так он тут как тут, херой. Надеюсь его в жопу шваброй в тюрьме изнасилуют, черта этого поганого!
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17.06.2026 18:50 Відповісти
матір, звісно,ше те чудовисько... Вона винна, але не у вбивстві. А от воякі, яких з тюрми набрали... Боюсь, що з ними буде більше смерті, ніж перемоги. Як можна брати в армію засудженого за вбивство? тим більш умисне? де гарантія, що він не перестріляє своїх в окопі?
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17.06.2026 18:57 Відповісти
Це в таких умовах виховують дітей ? Подивіться на цей заспачник.
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17.06.2026 18:58 Відповісти
Ну шо, классные ребята попадают в ЗСУ, пример с кого берём ????????????
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17.06.2026 19:03 Відповісти
А нічого що він раніше сидів за вбивство? Чи вже дозволяється їм набирати?
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17.06.2026 19:05 Відповісти
кого завгодно набирають, менше слухайте дурні про те що "з тяжкими злочинами не беремо до лав ЗСУ", знаю особисто одну потвору, воно власну матір вбило! і нічого підписало контракт з тюрми...
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17.06.2026 20:02 Відповісти
****** дезертирське бидло.
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17.06.2026 19:07 Відповісти
Шкода, розстрілу немає...
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17.06.2026 19:09 Відповісти
На Київщині такій тупий кацапський натюрморт? Цеж піздець а не хата.
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17.06.2026 19:48 Відповісти
в цій новині дивно все.
вбивцю мобілізували і дали автомата, він задовбався воювати і втік.
1. хто його взагалі мобілізував з такою статтею?
2. хто йому автомата видав?
3. чому його не шукали поліцаї, яких треба ще більше, ще 10000000000 поліцаїв треба.

кого посадять? вірно, його, і можливо матір-алкоголічку.
а тцкашніка, камандіра, і поліцаїв місцевих - не посадять, а нагородять.
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17.06.2026 19:51 Відповісти
 
 