Перерізав горло 17-річній дівчині через образу: військового у СЗЧ затримали на Київщині. ВІДЕО+ФОТО

На Фастівщині правоохоронці затримали 28-річного чоловіка, який у селі Велика Снітинка вночі проник до приватного будинку та перерізав горло 17-річній дівчині, поки вона спала. Зловмисник виявився військовослужбовцем у статусі СЗЧ, який раніше вже відбував покарання за умисне вбивство.

Про це повідомляє поліція Київської області та розповів генпрокурор Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо про злочин?

Повідомлення про виявлення тіла неповнолітньої дівчини надійшов до Фастівського районного управління поліції сьогодні о 06:00 ранку. На місце події негайно прибули правоохоронці столичного регіону.

Як з'ясувало слідство, матір дівчини залишила трьох своїх дітей удома самих, а сама пішла вживати алкогольні напої у компанії знайомих. Серед її компаньйонів перебував і їхній 28-річний сусід. У розпал пиятики чоловік згадав, що напередодні мав словесний конфлікт із 17-річною донькою приятельки й затаїв на неї глибоку образу.

Вночі зловмисник узяв ніж, непомітно проник до будинку, де перебували діти, знайшов кімнату старшої дівчини та перерізав їй горло, поки вона спала. Шансів урятуватися в дитини не було — Настя померла на місці від масивної крововтрати.

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Затримання вбивці та повідомлення про підозру

Завдяки оперативним розшуковим діям поліцейські за кілька годин вирахували та затримали фігуранта. Чоловік уже визнав свою причетність до скоєного.

Під час перевірки особи затриманого спливли факти:

Фігурант є чинним військовослужбовцем, який на момент скоєння злочину перебував у статусі СЗЧ (самовільне залишення частини);

Раніше він уже був засуджений за аналогічний злочин — умисне вбивство, проте знову опинився на волі та в лавах війська.

Слідчі оголосили затриманому підозру за п. 13 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство). Убивці загрожує до 15 років тюрми або довічне позбавлення волі.

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Перевірка бездіяльності соціальних служб

На трагедію відреагував генпрокурор Руслан Кравченко. Він наголосив, що справедливе покарання має понести не лише вбивця з ножем, а й посадовці, які роками закривали очі на те, в яких небезпечних умовах виховувалися діти.

"Настю повернути неможливо. Але ми зобов’язані чесно відповісти суспільству на запитання, чому держава не змогла захистити цю дитину. Якщо відповідні служби знали про неналежне виконання матір’ю батьківських обов’язків, зловживання алкоголем, але не реагували належним чином – правову оцінку отримають і ці дії або бездіяльність. Бо коли дитина гине через байдужість дорослих, то це не лише особиста трагедія. Це вирок системі, яка не спрацювала", - заявив Кравченко.

Він також додав, що двох молодших дітей цієї жінки (віком 8 та 11 років) уже вилучено з небезпечного середовища та передано під опіку Служби у справах дітей.

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