Убив 17-річну дівчину через образу: підозрюваного відправили під варту без права на заставу

Фастівський міськрайонний суд обрав підозрюваному у вбивстві 17-річної дівчини запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

Підозрюваному чоловіку інкримінують скоєння умисного вбивства — п. 13 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини трагедії.

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Що передувало?

За даними слідства, 17 червня вночі 28-річний чоловік завдав смертельного ножового поранення дочці своєї приятельки через образу, коли дівчина спала у себе в ліжку. Він визнав провину. Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.

Як додали в Офісі Генпрокурора, підозрюваний є військовослужбовцем, який самовільно залишив військову частину. Раніше чоловік вже був засуджений за умисне вбивство.

Правоохоронці наголосили, що окремо перевірять дії або бездіяльність відповідних служб, якщо ті знали про неналежне виконання матір'ю батьківських обов'язків.

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