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Убив 17-річну дівчину через образу: підозрюваного відправили під варту без права на заставу

Підозрюваний у вбивстві дівчини

Фастівський міськрайонний суд обрав підозрюваному у вбивстві 17-річної дівчини запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

Підозрюваному чоловіку інкримінують скоєння умисного вбивства — п. 13 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини трагедії.

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Що передувало?

  • За даними слідства, 17 червня вночі 28-річний чоловік завдав смертельного ножового поранення дочці своєї приятельки через образу, коли дівчина спала у себе в ліжку. Він визнав провину. Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.
  • Як додали в Офісі Генпрокурора, підозрюваний є військовослужбовцем, який самовільно залишив військову частину. Раніше чоловік вже був засуджений за умисне вбивство.
  • Правоохоронці наголосили, що окремо перевірять дії або бездіяльність відповідних служб, якщо ті знали про неналежне виконання матір'ю батьківських обов'язків.

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Автор: 

Київська область (4639) суд (11945) вбивство (3281) запобіжний захід (678) Офіс Генпрокурора (3938) Фастівський район (77) Велика Снітинка (1)
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