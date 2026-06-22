У Київській області зіткнулися авто: п’ятеро людей загинули

У Бориспільському районі Київської області внаслідок ДТП загинули п’ятеро людей, ще двоє зазнали травм.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні ГУ Нацполіції в Київській області.

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Обставини смертельної аварії

Дорожньо-транспортна пригода сталася за участю двох легкових автомобілів на автодорозі Бориспіль – Дніпро поблизу села Рогозів.

За попередніми даними, 70-річний водій Renault Sandero під час обгону виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Nissan Altima.

Унаслідок удару водій Renault Sandero та дві його пасажирки віком 95 і 75 років, а також 40-річний пасажир Nissan Altima загинули на місці.

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Жертви, постраждалі та розслідування

Також у лікарні померла 69-річна пасажирка Renault Sandero.

Травми різного ступеня тяжкості отримали 35-річний водій Nissan Altima та 18-річна пасажирка Renault Sandero. Обох госпіталізували.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.

Розслідування триває, – повідомили в поліції.

Раніше повідомлялося, що біля ТРЦ у Хмельницькому правоохоронець збив на смерть пішохода.

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