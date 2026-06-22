У Київській області зіткнулися авто: п’ятеро людей загинули
У Бориспільському районі Київської області внаслідок ДТП загинули п’ятеро людей, ще двоє зазнали травм.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні ГУ Нацполіції в Київській області.
Обставини смертельної аварії
Дорожньо-транспортна пригода сталася за участю двох легкових автомобілів на автодорозі Бориспіль – Дніпро поблизу села Рогозів.
За попередніми даними, 70-річний водій Renault Sandero під час обгону виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Nissan Altima.
Унаслідок удару водій Renault Sandero та дві його пасажирки віком 95 і 75 років, а також 40-річний пасажир Nissan Altima загинули на місці.
Жертви, постраждалі та розслідування
Також у лікарні померла 69-річна пасажирка Renault Sandero.
Травми різного ступеня тяжкості отримали 35-річний водій Nissan Altima та 18-річна пасажирка Renault Sandero. Обох госпіталізували.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.
Розслідування триває, – повідомили в поліції.
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