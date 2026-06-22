На Киевщине столкнулись автомобили: пять человек погибли

В Бориспольском районе Киевской области в результате ДТП погибли пять человек, ещё двое получили травмы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГУ Нацполиции в Киевской области.

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Обстоятельства смертельной аварии

Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием двух легковых автомобилей на автодороге Борисполь – Днепр вблизи села Рогозов.

По предварительным данным, 70-летний водитель Renault Sandero во время обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan Altima.

Вследствие столкновения водитель Renault Sandero и две его пассажирки в возрасте 95 и 75 лет, а также 40-летний пассажир Nissan Altima погибли на месте.

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Жертвы, пострадавшие и расследование

Также в больнице скончалась 69-летняя пассажирка Renault Sandero.

Травмы различной степени тяжести получили 35-летний водитель Nissan Altima и 18-летняя пассажирка Renault Sandero. Обоих госпитализировали.

Правоохранители начали досудебное расследование по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

"Расследование продолжается", – сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что возле ТРЦ в Хмельницком сотрудник правоохранительных органов сбил насмерть пешехода.

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