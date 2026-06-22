На Киевщине столкнулись автомобили: пять человек погибли
В Бориспольском районе Киевской области в результате ДТП погибли пять человек, ещё двое получили травмы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГУ Нацполиции в Киевской области.
Обстоятельства смертельной аварии
Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием двух легковых автомобилей на автодороге Борисполь – Днепр вблизи села Рогозов.
По предварительным данным, 70-летний водитель Renault Sandero во время обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan Altima.
Вследствие столкновения водитель Renault Sandero и две его пассажирки в возрасте 95 и 75 лет, а также 40-летний пассажир Nissan Altima погибли на месте.
Жертвы, пострадавшие и расследование
Также в больнице скончалась 69-летняя пассажирка Renault Sandero.
Травмы различной степени тяжести получили 35-летний водитель Nissan Altima и 18-летняя пассажирка Renault Sandero. Обоих госпитализировали.
Правоохранители начали досудебное расследование по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
"Расследование продолжается", – сообщили в полиции.
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