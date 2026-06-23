Вбивство Парубія: у суді дослідили пересування обвинуваченого Сцельнікова в день злочину

Фото: Суспільне Львів/Ірина Грицан

У Франківському районному суді Львова відбулося засідання у справі про вбивство ексголови Верховної Ради та народного депутата IX скликання Андрія Парубія. Під час слухання досліджували переміщення обвинуваченого у день злочину, протоколи обшуків і відеодокази, частина яких розглядається в закритому режимі для медіа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Суспільне.

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Зазначається, що на засідання доправили обвинуваченого Михайла Сцельнікова. Також були присутні його адвокат Віктор Пономаренко, прокурор Тарас Ковальчук, рідні Андрія Парубія та адвокат потерпілих Юрій Зошій.

Після початку засідання адвокат Пономаренко повідомив суд, що мав зустріч з обвинуваченим і підстав для припинення його повноважень як захисника немає.

Обвинувачений підготував з адвокатом заяву про викрадені, за його словами, 200 дол. із речових доказів. Він показав журналістам дві ксерокопії. На одній, за його словами, його гроші, які вилучили під час обшуку, а на іншій - ті самі купюри, які фотографували згодом.

Суд вирішив не долучати заяву до матеріалів справи.

"Суд, порадившись на місці, ухвалює - заяву обвинуваченого повернути останньому, оскільки Сцельнікову роз’яснено у судовому засіданні правовий механізм оскарження бездіяльності правоохоронних органів, більше того, подана заява не стосується повноважень суду в межах розгляду даного кримінального провадження та обвинувачений не позбавлений можливості самостійно реалізувати своє право на оскарження бездіяльності органів досудового розслідування", - пояснив суддя Олександр Величко.

Розглянули протоколи обшуків

Згодом суд перейшов до розгляду письмових доказів у справі. Зокрема, розглянули протоколи обшуків.

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Пересування обвинуваченого у день вбивства

Прокурор Тарас Ковальчук на основі записів камер відеоспостереження детально відтворив переміщення обвинуваченого Михайла Сцельнікова в день скоєння злочину, 30 серпня.

За даними слідства, після вбивства він на велосипеді поїхав у Винниківський лісопарк, де підпалив свій одяг, взуття, шолом та кур'єрську роботу сумку. Велосипед він розібрав на частини та викинув у закинуту водойму, після чого дістався громадським транспортом до Сихова, а звідти на таксі — до дачного кооперативу на вулиці Брюховицькій.

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Згодом обвинувачений сів за кермо автомобіля ВАЗ, припаркував його на вулиці Китайській та зайшов до будинку, де тимчасово проживав.

Сам Михайло Сцельніков у залі суду заявив, що правоохоронці упустили важливі деталі його пересувань. Він стверджує, що після приїзду на вулицю Китайську ще тричі залишав помешкання: спочатку виніс і викинув комп’ютер, потім узяв лопату з машини, підшукав місце і з третього разу сховав вогнепальну зброю. Обвинувачений наголосив, що працівники поліції цих дій не зафіксували.

Окрім цього, під час засідання дослідили протоколи обшуків, проведених в орендованому помешканні обвинуваченого у Львові та на місці його затримання в селі Колодіївка Хмельницької області. Серед вилучених речей виявилися мобільні телефони, системний блок, 50 набоїв, гільзи, десятки універсальних контейнерів, записники, а також 33 радянські ордени та медалі.

Коментуючи своє затримання на Хмельниччині, Сцельніков іронічно зауважив, що планував виїхати далі за допомогою "групи евакуації", проте поліція затримала його заздалегідь.

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Далі у справі розпочали переглядати відеодокази. Ця частина суду відбувається без участі представників медіа.