Убийство Парубия: в суде изучили передвижения обвиняемого Сцельникова в день преступления

Фото: Суспільне Львів/Ірина Грицан

Во Франковском районном суде Львова состоялось заседание по делу об убийстве экс-председателя Верховной Рады и народного депутата IX созыва Андрея Парубия. В ходе слушания рассматривались передвижения обвиняемого в день преступления, протоколы обысков и видеодоказательства, часть которых рассматривается в закрытом для СМИ режиме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило "Суспильне".

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Отмечается, что на заседание доставили обвиняемого Михаила Сцельникова. Также присутствовали его адвокат Виктор Пономаренко, прокурор Тарас Ковальчук, родственники Андрея Парубия и адвокат потерпевших Юрий Зоший.

После начала заседания адвокат Пономаренко сообщил суду, что встретился с обвиняемым и оснований для прекращения его полномочий в качестве защитника нет.

Обвиняемый подготовил вместе с адвокатом заявление о похищенных, по его словам, 200 долларах из вещественных доказательств. Он показал журналистам две ксерокопии. На одной, по его словам, его деньги, которые изъяли во время обыска, а на другой — те самые купюры, которые фотографировали позже.

Суд решил не приобщать заявление к материалам дела.

"Суд, посовещавшись на месте, постановляет: заявление обвиняемого вернуть ему, поскольку Сцельникову в ходе судебного заседания разъяснен правовой механизм обжалования бездействия правоохранительных органов, более того, поданное заявление не касается полномочий суда в рамках рассмотрения данного уголовного производства, и обвиняемый не лишен возможности самостоятельно реализовать свое право на обжалование бездействия органов досудебного расследования", — пояснил судья Александр Величко.

Рассмотрели протоколы обысков

Впоследствии суд перешел к рассмотрению письменных доказательств по делу. В частности, были рассмотрены протоколы обысков.

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Передвижения обвиняемого в день убийства

Прокурор Тарас Ковальчук на основе записей камер видеонаблюдения подробно воспроизвел передвижения обвиняемого Михаила Сцельникова в день совершения преступления, 30 августа.

По данным следствия, после убийства он на велосипеде поехал в Винниковский лесопарк, где поджег свою одежду, обувь, шлем и сумку для курьерской работы. Велосипед он разобрал на части и выбросил в заброшенный водоем, после чего добрался на общественном транспорте до Сихова, а оттуда на такси — до дачного кооператива на улице Брюховицкой.

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Впоследствии обвиняемый сел за руль автомобиля ВАЗ, припарковал его на улице Китайской и зашел в дом, где временно проживал.

Сам Михаил Сцельников в зале суда заявил, что правоохранители упустили важные детали его передвижений. Он утверждает, что после приезда на улицу Китайскую еще трижды покидал жилище: сначала вынес и выбросил компьютер, затем взял лопату из машины, нашел место и с третьего раза спрятал огнестрельное оружие. Обвиняемый подчеркнул, что сотрудники полиции эти действия не зафиксировали.

Кроме того, в ходе заседания были изучены протоколы обысков, проведенных в арендованной квартире обвиняемого во Львове и на месте его задержания в селе Колодиевка Хмельницкой области. Среди изъятых вещей оказались мобильные телефоны, системный блок, 50 патронов, гильзы, десятки универсальных контейнеров, записные книжки, а также 33 советских ордена и медали.

Комментируя свое задержание в Хмельницкой области, Сцельников иронично заметил, что планировал уехать дальше с помощью "группы эвакуации", однако полиция задержала его раньше.

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Далее в рамках дела приступили к просмотру видеодоказательств. Эта часть судебного заседания проходит без участия представителей СМИ.