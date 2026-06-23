Убийство Парубия: в суде изучили передвижения обвиняемого Сцельникова в день преступления
Во Франковском районном суде Львова состоялось заседание по делу об убийстве экс-председателя Верховной Рады и народного депутата IX созыва Андрея Парубия. В ходе слушания рассматривались передвижения обвиняемого в день преступления, протоколы обысков и видеодоказательства, часть которых рассматривается в закрытом для СМИ режиме.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило "Суспильне".
Отмечается, что на заседание доставили обвиняемого Михаила Сцельникова. Также присутствовали его адвокат Виктор Пономаренко, прокурор Тарас Ковальчук, родственники Андрея Парубия и адвокат потерпевших Юрий Зоший.
После начала заседания адвокат Пономаренко сообщил суду, что встретился с обвиняемым и оснований для прекращения его полномочий в качестве защитника нет.
Обвиняемый подготовил вместе с адвокатом заявление о похищенных, по его словам, 200 долларах из вещественных доказательств. Он показал журналистам две ксерокопии. На одной, по его словам, его деньги, которые изъяли во время обыска, а на другой — те самые купюры, которые фотографировали позже.
Суд решил не приобщать заявление к материалам дела.
"Суд, посовещавшись на месте, постановляет: заявление обвиняемого вернуть ему, поскольку Сцельникову в ходе судебного заседания разъяснен правовой механизм обжалования бездействия правоохранительных органов, более того, поданное заявление не касается полномочий суда в рамках рассмотрения данного уголовного производства, и обвиняемый не лишен возможности самостоятельно реализовать свое право на обжалование бездействия органов досудебного расследования", — пояснил судья Александр Величко.
Рассмотрели протоколы обысков
Впоследствии суд перешел к рассмотрению письменных доказательств по делу. В частности, были рассмотрены протоколы обысков.
Передвижения обвиняемого в день убийства
Прокурор Тарас Ковальчук на основе записей камер видеонаблюдения подробно воспроизвел передвижения обвиняемого Михаила Сцельникова в день совершения преступления, 30 августа.
По данным следствия, после убийства он на велосипеде поехал в Винниковский лесопарк, где поджег свою одежду, обувь, шлем и сумку для курьерской работы. Велосипед он разобрал на части и выбросил в заброшенный водоем, после чего добрался на общественном транспорте до Сихова, а оттуда на такси — до дачного кооператива на улице Брюховицкой.
Впоследствии обвиняемый сел за руль автомобиля ВАЗ, припарковал его на улице Китайской и зашел в дом, где временно проживал.
Сам Михаил Сцельников в зале суда заявил, что правоохранители упустили важные детали его передвижений. Он утверждает, что после приезда на улицу Китайскую еще трижды покидал жилище: сначала вынес и выбросил компьютер, затем взял лопату из машины, нашел место и с третьего раза спрятал огнестрельное оружие. Обвиняемый подчеркнул, что сотрудники полиции эти действия не зафиксировали.
Кроме того, в ходе заседания были изучены протоколы обысков, проведенных в арендованной квартире обвиняемого во Львове и на месте его задержания в селе Колодиевка Хмельницкой области. Среди изъятых вещей оказались мобильные телефоны, системный блок, 50 патронов, гильзы, десятки универсальных контейнеров, записные книжки, а также 33 советских ордена и медали.
Комментируя свое задержание в Хмельницкой области, Сцельников иронично заметил, что планировал уехать дальше с помощью "группы эвакуации", однако полиция задержала его раньше.
Далее в рамках дела приступили к просмотру видеодоказательств. Эта часть судебного заседания проходит без участия представителей СМИ.
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