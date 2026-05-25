Убийство Парубия: суд продлил меру пресечения обвиняемому Сцельникову до 23 июля

Фото: Громадське

Франковский районный суд Львова продлил меру пресечения обвиняемому в убийстве Андрея Парубия. Сцельников будет находиться под стражей до 23 июля.

Об этом пишет "Суспільне", передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Также суд удовлетворил ходатайство об исследовании фото- и видеоматериалов с места убийства в закрытом судебном заседании.

Во время заседания прокурор просил суд оставить меру пресечения для обвиняемого без изменений — содержание под стражей без права на залог. Это поддержал и адвокат потерпевших Юрий Зоший.

Зоший отметил, что обвиняемый Сельников также заявлял о том, что готов посягать на конституционный строй Украины путем убийства других политических деятелей.

На что Михаил Сельников ответил: "В принципе все правильно сказал. Я только жалею, что мало. А так прошу, вопросов нет - продолжайте (меры пресечения. - Ред.)".

Судьи удалились в совещательную комнату и после этого сообщили, что меру пресечения для обвиняемого продлили до 23 июля - это содержание под стражей без права на залог.

За цей довгий час цього наймита *************, який УБИВ ПАРУБІЯ та якого так ретельно оберігають СБУ і ще з десяток структур, можна уже було спокійно і повісити, як і Епштейна прямо в камері!!
Але ж Оманські з Урядового кварталу та УДО і СБУ, НацПолу, МВС….., не охороняли так пильно ПАРУБІЯ, як цього злидню московського!!!!
Готують зеленський з єрмаком і татаровим, як Цемаха і єфремова з симоненком та мертвечуком і вагнерівців з беркутньою, до передачі ******!!! Оманщину відпрацьовують…??
25.05.2026 12:55 Ответить
Мучают бєднава мальчіка в трусіках! Якщо досі не знайшли доказів то відпустить!
Де ті дебіли? Чи кремляді вклалися тільки у вбивцю Фаріон?
25.05.2026 13:18 Ответить
обміняйте цього рашиста солдат
25.05.2026 13:25 Ответить
 
 