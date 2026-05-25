Убийство Парубия: суд продлил меру пресечения обвиняемому Сцельникову до 23 июля
Франковский районный суд Львова продлил меру пресечения обвиняемому в убийстве Андрея Парубия. Сцельников будет находиться под стражей до 23 июля.
Об этом пишет "Суспільне", передает Цензор.НЕТ.
Также суд удовлетворил ходатайство об исследовании фото- и видеоматериалов с места убийства в закрытом судебном заседании.
Во время заседания прокурор просил суд оставить меру пресечения для обвиняемого без изменений — содержание под стражей без права на залог. Это поддержал и адвокат потерпевших Юрий Зоший.
Зоший отметил, что обвиняемый Сельников также заявлял о том, что готов посягать на конституционный строй Украины путем убийства других политических деятелей.
На что Михаил Сельников ответил: "В принципе все правильно сказал. Я только жалею, что мало. А так прошу, вопросов нет - продолжайте (меры пресечения. - Ред.)".
Судьи удалились в совещательную комнату и после этого сообщили, что меру пресечения для обвиняемого продлили до 23 июля - это содержание под стражей без права на залог.
Убийство Андрея Парубия
- Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия.Отмечается, что на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.
- В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк сообщили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.
- 1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.
- Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.
- 2 сентября во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.
- По данным СМИ, Сцельников признал свою вину в убийстве.
Але ж Оманські з Урядового кварталу та УДО і СБУ, НацПолу, МВС….., не охороняли так пильно ПАРУБІЯ, як цього злидню московського!!!!
