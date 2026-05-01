Обвиняемый Сцельников в суде признал себя виновным в убийстве Парубия, - СМИ

На заседании Франковского районного суда Львова обвиняемый Михаил Сцельников признал свою вину в убийстве народного депутата и экс-председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

Об этом сообщает "Суспільне" из зала суда, информирует Цензор.НЕТ.

Обвиняемый частично признал вину

Отмечается, что обвиняемый признал себя виновным лишь по части инкриминированных ему статей Уголовного кодекса Украины: в убийстве Андрея Парубия, незаконном приобретении, ношении и хранении оружия, публичных призывах к насильственной смене власти в Украине.

Также обвиняемому инкриминируют государственную измену, совершенную в условиях военного положения; посягательство на жизнь государственного деятеля, совершенное в связи с его государственной и общественной деятельностью, по предварительному сговору группой лиц; и героизацию лиц, осуществлявших вооруженную агрессию РФ против Украины, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Во время судебного заседания жена погибшего Парубия — Ульяна Парубий обратилась к суду с просьбой не допустить обмена Сцельникова в Россию.

