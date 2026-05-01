Новости
Обвиняемый Сцельников в суде признал себя виновным в убийстве Парубия, - СМИ

Сцельников признал вину в убийстве Парубия
Фото: Суспільне Львів

На заседании Франковского районного суда Львова обвиняемый Михаил Сцельников признал свою вину в убийстве народного депутата и экс-председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

Об этом сообщает "Суспільне" из зала суда, информирует Цензор.НЕТ.

Обвиняемый частично признал вину 

Отмечается, что обвиняемый признал себя виновным лишь по части инкриминированных ему статей Уголовного кодекса Украины: в убийстве Андрея Парубия, незаконном приобретении, ношении и хранении оружия, публичных призывах к насильственной смене власти в Украине.

Также обвиняемому инкриминируют государственную измену, совершенную в условиях военного положения; посягательство на жизнь государственного деятеля, совершенное в связи с его государственной и общественной деятельностью, по предварительному сговору группой лиц; и героизацию лиц, осуществлявших вооруженную агрессию РФ против Украины, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Во время судебного заседания жена погибшего Парубия — Ульяна Парубий обратилась к суду с просьбой не допустить обмена Сцельникова в Россию.

***** від оцих призвіськ угро-фінських просто вивертає. Реально такі літеросполученння,що пи₴дець. "Сцельніков",*****. І це ж воно існувало отак. У Львові ...Тьфу.
01.05.2026 19:16 Ответить
"...дуже погано, молода людина не пішла в зсу..."
В ЗСУ вистачає агентів ФСБ і без цієї "молодої людини".
01.05.2026 19:13 Ответить
Також обвинуваченому інкрімінують державну зраду Джерело: https://censor.net/ua/n4001054
Які ознаки державної зради?Чи щоб відвести увагу від можливого замовлення кимось з діючої влади?
01.05.2026 19:18 Ответить
Якщо чесно, це дуже погано, молода людина не пішла в зсу... в той же час тисячі вбивств командирами за не виконання їх наказу... хз хто гірше...
01.05.2026 19:08 Ответить
"...дуже погано, молода людина не пішла в зсу..."
В ЗСУ вистачає агентів ФСБ і без цієї "молодої людини".
01.05.2026 19:13 Ответить
Визнав, бо сподівається на скоріший обмін.
Сторона постраждалого недарма хвилюється, бо такий обмін є цілком ймовірним. Що буде заохочувати потенційних терористів на вчинення замахів на державних діячів України.
01.05.2026 19:15 Ответить
Не думаю,що він цікавий на обмін.Скоріш це вкид.
01.05.2026 19:22 Ответить
Таких Сцальнікових у Львові - як собак нерізаних.
01.05.2026 19:21 Ответить
Гарі грант теж підарасами тхне,авжеж?😁😁
01.05.2026 19:34 Ответить
А В'ячеслава Чорновола вбила аварія.
01.05.2026 19:17 Ответить
Чорновола вбила "Аварія - дочь мєнта"...
01.05.2026 19:20 Ответить
Щось тут не те...👎
Тут за одне прізвище треба пристрілити...
