Обвиняемый Сцельников в суде признал себя виновным в убийстве Парубия, - СМИ
На заседании Франковского районного суда Львова обвиняемый Михаил Сцельников признал свою вину в убийстве народного депутата и экс-председателя Верховной Рады Андрея Парубия.
Об этом сообщает "Суспільне" из зала суда, информирует Цензор.НЕТ.
Обвиняемый частично признал вину
Отмечается, что обвиняемый признал себя виновным лишь по части инкриминированных ему статей Уголовного кодекса Украины: в убийстве Андрея Парубия, незаконном приобретении, ношении и хранении оружия, публичных призывах к насильственной смене власти в Украине.
Также обвиняемому инкриминируют государственную измену, совершенную в условиях военного положения; посягательство на жизнь государственного деятеля, совершенное в связи с его государственной и общественной деятельностью, по предварительному сговору группой лиц; и героизацию лиц, осуществлявших вооруженную агрессию РФ против Украины, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.
Во время судебного заседания жена погибшего Парубия — Ульяна Парубий обратилась к суду с просьбой не допустить обмена Сцельникова в Россию.
Убийство Андрея Парубия
- Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия.Отмечается, что на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.
- В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк сообщили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.
- 1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.
- Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.
- 2 сентября во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.
В ЗСУ вистачає агентів ФСБ і без цієї "молодої людини".
Сторона постраждалого недарма хвилюється, бо такий обмін є цілком ймовірним. Що буде заохочувати потенційних терористів на вчинення замахів на державних діячів України.
Які ознаки державної зради?Чи щоб відвести увагу від можливого замовлення кимось з діючої влади?