Обвинувачений Сцельніков у суді визнав себе винним у вбивстві Парубія, - ЗМІ

Фото: Суспільне Львів

На засіданні Франківського районного суду Львова обвинувачуваний Михайло Сцельніков визнав свою вину у вбивстві народного депутата та ексголови Верховної Ради Андрія Парубія.

Про це повідомляє "Суспільне" із зали суду, інформує Цензор.НЕТ.

Обвинувачений частково визнав вину

Зазначається, що обвинувачений визнав себе винним лише за частиною інкримінованих йому статей Кримінального кодексу України: у вбивстві Андрія Парубія, незаконному придбанні, носінні і зберіганні зброї, публічних закликах до насильницької зміни влади в Україні.

Також обвинуваченому інкрімінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану; посягання на життя державного діяча, вчинене у зв'язку із його державною та громадською діяльністю, за попередньою змовою групою осіб; і глорифікацію осіб, які здійснювали збройну агресію РФ проти України, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України.

Під час судового засідання дружина загиблого Парубія - Уляна Парубій звернулася до суду із проханням не допустити обміну Сцельнікова до Росії.

Убивство Андрія Парубія

