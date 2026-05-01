Обвинувачений Сцельніков у суді визнав себе винним у вбивстві Парубія, - ЗМІ

Сцельніков визнав провину у вбивстві Парубія
Фото: Суспільне Львів

На засіданні Франківського районного суду Львова обвинувачуваний Михайло Сцельніков визнав свою вину у вбивстві народного депутата та ексголови Верховної Ради Андрія Парубія.

Про це повідомляє "Суспільне" із зали суду, інформує Цензор.НЕТ.

Обвинувачений частково визнав вину 

Зазначається, що обвинувачений визнав себе винним лише за частиною інкримінованих йому статей Кримінального кодексу України: у вбивстві Андрія Парубія, незаконному придбанні, носінні і зберіганні зброї, публічних закликах до насильницької зміни влади в Україні.

Також обвинуваченому інкрімінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану; посягання на життя державного діяча, вчинене у зв'язку із його державною та громадською діяльністю, за попередньою змовою групою осіб; і глорифікацію осіб, які здійснювали збройну агресію РФ проти України, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України.

Під час судового засідання дружина загиблого Парубія - Уляна Парубій звернулася до суду із проханням не допустити обміну Сцельнікова до Росії.

Топ коментарі
+7
***** від оцих призвіськ угро-фінських просто вивертає. Реально такі літеросполученння,що пи₴дець. "Сцельніков",*****. І це ж воно існувало отак. У Львові ...Тьфу.
01.05.2026 19:16 Відповісти
+5
"...дуже погано, молода людина не пішла в зсу..."
В ЗСУ вистачає агентів ФСБ і без цієї "молодої людини".
01.05.2026 19:13 Відповісти
+2
Також обвинуваченому інкрімінують державну зраду Джерело: https://censor.net/ua/n4001054
Які ознаки державної зради?Чи щоб відвести увагу від можливого замовлення кимось з діючої влади?
01.05.2026 19:18 Відповісти
Якщо чесно, це дуже погано, молода людина не пішла в зсу... в той же час тисячі вбивств командирами за не виконання їх наказу... хз хто гірше...
01.05.2026 19:08 Відповісти
Визнав, бо сподівається на скоріший обмін.
Сторона постраждалого недарма хвилюється, бо такий обмін є цілком ймовірним. Що буде заохочувати потенційних терористів на вчинення замахів на державних діячів України.
01.05.2026 19:15 Відповісти
Не думаю,що він цікавий на обмін.Скоріш це вкид.
01.05.2026 19:22 Відповісти
Таких Сцальнікових у Львові - як собак нерізаних.
01.05.2026 19:21 Відповісти
Гарі грант теж підарасами тхне,авжеж?😁😁
01.05.2026 19:34 Відповісти
А В'ячеслава Чорновола вбила аварія.
01.05.2026 19:17 Відповісти
Чорновола вбила "Аварія - дочь мєнта"...
01.05.2026 19:20 Відповісти
Щось тут не те...👎
01.05.2026 19:18 Відповісти
Тут за одне прізвище треба пристрілити...
01.05.2026 19:55 Відповісти
 
 