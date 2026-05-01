Обвинувачений Сцельніков у суді визнав себе винним у вбивстві Парубія, - ЗМІ
На засіданні Франківського районного суду Львова обвинувачуваний Михайло Сцельніков визнав свою вину у вбивстві народного депутата та ексголови Верховної Ради Андрія Парубія.
Про це повідомляє "Суспільне" із зали суду, інформує Цензор.НЕТ.
Обвинувачений частково визнав вину
Зазначається, що обвинувачений визнав себе винним лише за частиною інкримінованих йому статей Кримінального кодексу України: у вбивстві Андрія Парубія, незаконному придбанні, носінні і зберіганні зброї, публічних закликах до насильницької зміни влади в Україні.
Також обвинуваченому інкрімінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану; посягання на життя державного діяча, вчинене у зв'язку із його державною та громадською діяльністю, за попередньою змовою групою осіб; і глорифікацію осіб, які здійснювали збройну агресію РФ проти України, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України.
Під час судового засідання дружина загиблого Парубія - Уляна Парубій звернулася до суду із проханням не допустити обміну Сцельнікова до Росії.
Убивство Андрія Парубія
- Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.
- У ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.
- 1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.
- Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.
- 2 вересня у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову.
В ЗСУ вистачає агентів ФСБ і без цієї "молодої людини".
Сторона постраждалого недарма хвилюється, бо такий обмін є цілком ймовірним. Що буде заохочувати потенційних терористів на вчинення замахів на державних діячів України.
Які ознаки державної зради?Чи щоб відвести увагу від можливого замовлення кимось з діючої влади?