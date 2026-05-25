Новини Вбивство Андрія Парубія
Вбивство Парубія: суд продовжив запобіжний захід обвинуваченому Сцельнікову до 23 липня

Фото: Громадське

Франківський райсуд Львова продовжив запобіжний захід обвинуваченому у вбивстві Андрія Парубія. Сцельніков перебуватиме під вартою до 23 липня.

Про це пише Суспільне, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Також суд задовольнив клопотання щодо дослідження фото та відео матеріалів із місця вбивства у закритому судовому засіданні.

Під час засідання прокурор просив суд залишити запобіжний захід для обвинуваченого без змін - тримання під вартою без права на заставу. Це підтримав й адвокат потерпілих Юрій Зошій.

Зошій зазначив, що обвинувачений Сцельніков також заявляв про те, що готовий посягати на конституційний лад України шляхом вбивства інших політичних діячів.

На що Михайло Сцельніков відповів: "В принципі все правильно сказав. Я єдине шкодую, що мало. А так прошу, питань немає - продовжуйте (запобіжний захід. - Ред.)".

Судді пішли у нарадчу кімнату і після цього повідомили, що запобіжний захід для обвинуваченого продовжили до 23 липня - це тримання під вартою без права на заставу.

Убивство Андрія Парубія

Парубій Андрій запобіжний захід
За цей довгий час цього наймита *************, який УБИВ ПАРУБІЯ та якого так ретельно оберігають СБУ і ще з десяток структур, можна уже було спокійно і повісити, як і Епштейна прямо в камері!!
Але ж Оманські з Урядового кварталу та УДО і СБУ, НацПолу, МВС….., не охороняли так пильно ПАРУБІЯ, як цього злидню московського!!!!
Готують зеленський з єрмаком і татаровим, як Цемаха і єфремова з симоненком та мертвечуком і вагнерівців з беркутньою, до передачі ******!!! Оманщину відпрацьовують…??
25.05.2026 12:55 Відповісти
Мучают бєднава мальчіка в трусіках! Якщо досі не знайшли доказів то відпустить!
Де ті дебіли? Чи кремляді вклалися тільки у вбивцю Фаріон?
25.05.2026 13:18 Відповісти
обміняйте цього рашиста солдат
25.05.2026 13:25 Відповісти
 
 