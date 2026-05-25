Вбивство Парубія: суд продовжив запобіжний захід обвинуваченому Сцельнікову до 23 липня
Франківський райсуд Львова продовжив запобіжний захід обвинуваченому у вбивстві Андрія Парубія. Сцельніков перебуватиме під вартою до 23 липня.
Про це пише Суспільне, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Також суд задовольнив клопотання щодо дослідження фото та відео матеріалів із місця вбивства у закритому судовому засіданні.
Під час засідання прокурор просив суд залишити запобіжний захід для обвинуваченого без змін - тримання під вартою без права на заставу. Це підтримав й адвокат потерпілих Юрій Зошій.
Зошій зазначив, що обвинувачений Сцельніков також заявляв про те, що готовий посягати на конституційний лад України шляхом вбивства інших політичних діячів.
На що Михайло Сцельніков відповів: "В принципі все правильно сказав. Я єдине шкодую, що мало. А так прошу, питань немає - продовжуйте (запобіжний захід. - Ред.)".
Судді пішли у нарадчу кімнату і після цього повідомили, що запобіжний захід для обвинуваченого продовжили до 23 липня - це тримання під вартою без права на заставу.
Убивство Андрія Парубія
- Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.
- У ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.
- 1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.
- Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.
- 2 вересня у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову.
- За даними ЗМІ, Сцельніков визнав свою вину у вбивстві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але ж Оманські з Урядового кварталу та УДО і СБУ, НацПолу, МВС….., не охороняли так пильно ПАРУБІЯ, як цього злидню московського!!!!
Готують зеленський з єрмаком і татаровим, як Цемаха і єфремова з симоненком та мертвечуком і вагнерівців з беркутньою, до передачі ******!!! Оманщину відпрацьовують…??
Де ті дебіли? Чи кремляді вклалися тільки у вбивцю Фаріон?