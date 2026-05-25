Вбивство Парубія: суд продовжив запобіжний захід обвинуваченому Сцельнікову до 23 липня

Франківський райсуд Львова продовжив запобіжний захід обвинуваченому у вбивстві Андрія Парубія. Сцельніков перебуватиме під вартою до 23 липня.

Про це пише Суспільне, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Також суд задовольнив клопотання щодо дослідження фото та відео матеріалів із місця вбивства у закритому судовому засіданні.

Під час засідання прокурор просив суд залишити запобіжний захід для обвинуваченого без змін - тримання під вартою без права на заставу. Це підтримав й адвокат потерпілих Юрій Зошій.

Зошій зазначив, що обвинувачений Сцельніков також заявляв про те, що готовий посягати на конституційний лад України шляхом вбивства інших політичних діячів.

На що Михайло Сцельніков відповів: "В принципі все правильно сказав. Я єдине шкодую, що мало. А так прошу, питань немає - продовжуйте (запобіжний захід. - Ред.)".

Судді пішли у нарадчу кімнату і після цього повідомили, що запобіжний захід для обвинуваченого продовжили до 23 липня - це тримання під вартою без права на заставу.

Читайте: Площа Героя України Андрія Парубія з’явиться у центрі Львова

Убивство Андрія Парубія

Читайте: Підозрюваний у вбивстві Парубія сам повідомив росіянам, що "може бути чимось корисним", - Швець