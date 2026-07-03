Росія вдарила авіабомбами по Сумах: поранена літня жінка, - ОВА

Російські окупаційні війська завдали удару керованими авіабомбами по території Сумської громади. Унаслідок атаки поранення дістала літня жінка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджені приватні житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.

"На цю хвилину до лікарні доставили поранену літню жінку", – повідомив Олег Григоров.

Очільник ОВА зазначив, що інформація про інших можливих постраждалих наразі уточнюється.

Також триває встановлення масштабів руйнувань, спричинених черговою російською атакою на Сумську громаду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог ударив КАБом по навчально-виховному комплексу в Сумах: відомо про 11 постраждалих, серед яких троє дітей. ФОТОрепортаж (оновлено)