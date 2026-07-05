Зеленський розповів про розмову з Макроном: Голос Європи повинен мати значення
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Дипломатичні перспективи
За словами Зеленського, Макрон чітко знає всі деталі того, які зараз є дипломатичні перспективи.
"І важливо, щоб ми кожен наш крок у перемовинах, у тиску на Росію, у наближенні миру робили максимально підготовлено та скоординовано з ключовими партнерами", - зауважив президент.
Він наголосив на позиції України щодо того, що Європа має бути у процесі дипломатії, і голос Європи повинен мати значення.
Ситуація на полі бою
Крім того, Зеленський поінформував про ситуацію на полі бою, про ключові загрози.
"Росія робить все, щоб продовжити ракетні і дронові удари по території України, по наших містах і селах. Обговорили можливості нашої протидії, нашого захисту життя та потребу у додатковій ППО. Дуже сподіваємось на підтримку Франції і сильні рішення. Дякую!" - додав президент.
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