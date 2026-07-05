Зеленский рассказал о беседе с Макроном: Голос Европы должен иметь значение

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Дипломатические перспективы

По словам Зеленского, Макрон четко знает все детали текущих дипломатических перспектив.

"И важно, чтобы каждый наш шаг в переговорах, в давлении на Россию, в приближении мира мы делали максимально подготовленно и скоординированно с ключевыми партнерами", - отметил президент.

Он подчеркнул позицию Украины о том, что Европа должна участвовать в дипломатическом процессе, и голос Европы должен иметь значение.

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Ситуация на поле боя

Кроме того, Зеленский проинформировал о ситуации на поле боя, о ключевых угрозах.

"Россия делает все, чтобы продолжить ракетные и дронные удары по территории Украины, по нашим городам и селам. Обсудили возможности нашего противодействия, нашей защиты жизни и потребность в дополнительной ПВО. Очень надеемся на поддержку Франции и решительные меры. Спасибо!" - добавил президент.

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