Зеленский рассказал о беседе с Макроном: Голос Европы должен иметь значение
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Дипломатические перспективы
По словам Зеленского, Макрон четко знает все детали текущих дипломатических перспектив.
"И важно, чтобы каждый наш шаг в переговорах, в давлении на Россию, в приближении мира мы делали максимально подготовленно и скоординированно с ключевыми партнерами", - отметил президент.
Он подчеркнул позицию Украины о том, что Европа должна участвовать в дипломатическом процессе, и голос Европы должен иметь значение.
Ситуация на поле боя
Кроме того, Зеленский проинформировал о ситуации на поле боя, о ключевых угрозах.
"Россия делает все, чтобы продолжить ракетные и дронные удары по территории Украины, по нашим городам и селам. Обсудили возможности нашего противодействия, нашей защиты жизни и потребность в дополнительной ПВО. Очень надеемся на поддержку Франции и решительные меры. Спасибо!" - добавил президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль