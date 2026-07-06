69 ворожих атак від початку доби на фронті: найзапекліші бої тривають на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб

Від початку доби, 6 липня 2026 року, війська РФ 69 разів атакували позиції Сил оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Обстріли

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Нескучне, Рижівка, Волфине, Гірки. Авіаударів зазнали Бунякине та Кореньок.

Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося шість боєзіткнень. Окупанти здійснили 14 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема один з реактивної системи залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

Як зазначається, на Південно-Слобожанському напрямку загарбники тричі намагалися прорвати оборону в районі Стариці та у бік населених пунктів Ізбицьке, Чайківка.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій наразі не проводив.

Обстановка на Сході

Як інформує Генштаб, на Лиманському напрямку українські воїни відбивали три спроби загарбників просунутися в районах Надії, Новоселівки та у бік населених пунктів Лиман, Озерне, Діброва.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали 14 ворожих атак у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районі Різниківки й Закітного. Три атаки тривають.

На Краматорському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали 17 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, та в бік Степанівки, Торецького й Вільного, одна атака досі триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 17 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Філія та в бік населених пунктів Білицьке й Новопідгородне. Одне боєзіткнення триває.

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Обстановка на Півдні

Як інформує Генштаб, на Олександрівському напрямку ворог тричі намагався просунутися у районах Олександроград, Тернового та Калинівського.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали шість ворожих атак у бік населених пунктів Добропілля та Гуляйпільське. Три боєзіткнення тривають.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках наступальних дій противника не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

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