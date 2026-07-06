69 вражеских атак с начала суток на фронте: самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

С начала суток 6 июля 2026 года войска РФ 69 раз атаковали позиции Сил обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Обстрелы

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренек, Нескучное, Рыжевка, Волфино, Горки. Авиаудары пришлись на Бунякино и Коренек.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло шесть боевых столкновений. Оккупанты совершили 14 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе один из реактивной системы залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении захватчики трижды пытались прорвать оборону в районе Старицы и в сторону населенных пунктов Избицкое, Чайковка.

На Купянском направлении враг наступательных действий пока не проводил.

Обстановка на Востоке

Как сообщает Генштаб, на Лиманском направлении украинские военные отразили три попытки захватчиков продвинуться в районах Надежды, Новоселовки и в сторону населенных пунктов Лиман, Озерное, Диброва.

На Славянском направлении Силы обороны отразили 14 вражеских атак в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районе Ризниковки и Закитного. Три атаки продолжаются.

На Краматорском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Константиновском направлении наши защитники отразили 17 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, а также в направлении Степановки, Торецкого и Вольного; одна атака продолжается до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 17 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Филия и в сторону населенных пунктов Белицкое и Новоподогородное. Одно боевое столкновение продолжается.

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Обстановка на юге

Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении враг трижды пытался продвинуться в районах Александрограда, Тернового и Калиновского.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили шесть вражеских атак в сторону населенных пунктов Доброполье и Гуляйпольское. Три боевых столкновения продолжаются.

На Ореховском и Приднепровском направлениях наступательных действий противника не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг наступает на Славянском и Покровском направлениях. За сутки на фронте произошло 256 боевых столкновений, — Генштаб. КАРТА