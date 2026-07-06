69 вражеских атак с начала суток на фронте: самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб
С начала суток 6 июля 2026 года войска РФ 69 раз атаковали позиции Сил обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Обстрелы
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренек, Нескучное, Рыжевка, Волфино, Горки. Авиаудары пришлись на Бунякино и Коренек.
Обстановка на Севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло шесть боевых столкновений. Оккупанты совершили 14 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе один из реактивной системы залпового огня.
Обстановка в Харьковской области
Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении захватчики трижды пытались прорвать оборону в районе Старицы и в сторону населенных пунктов Избицкое, Чайковка.
На Купянском направлении враг наступательных действий пока не проводил.
Обстановка на Востоке
- Как сообщает Генштаб, на Лиманском направлении украинские военные отразили три попытки захватчиков продвинуться в районах Надежды, Новоселовки и в сторону населенных пунктов Лиман, Озерное, Диброва.
- На Славянском направлении Силы обороны отразили 14 вражеских атак в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районе Ризниковки и Закитного. Три атаки продолжаются.
- На Краматорском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.
- На Константиновском направлении наши защитники отразили 17 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, а также в направлении Степановки, Торецкого и Вольного; одна атака продолжается до сих пор.
- На Покровском направлении с начала суток оккупанты 17 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Филия и в сторону населенных пунктов Белицкое и Новоподогородное. Одно боевое столкновение продолжается.
Обстановка на юге
- Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении враг трижды пытался продвинуться в районах Александрограда, Тернового и Калиновского.
- На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили шесть вражеских атак в сторону населенных пунктов Доброполье и Гуляйпольское. Три боевых столкновения продолжаются.
- На Ореховском и Приднепровском направлениях наступательных действий противника не зафиксировано.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.
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