Тиск на оборонні компанії триває: Бутусов прокоментував події навколо "Української бронетехніки"
Командир роти БпЛА 23 штурмового полку в складі 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" Юрій Бутусов заявив про тиск силових структур на українські оборонні підприємства.
Про це він написав у себе у фейсбуці, цитує Цензор.НЕТ.
Правоохоронці здійснили "рекетирський наїзд" на компанію "Вирій"
За його словами, позавчора правоохоронці здійснили "рекетирський наїзд" на компанію "Вирій", а вже сьогодні аналогічні дії відбулися з боку Служби безпеки України щодо підприємства "Українська Бронетехніка".
Бутусов наголосив, що "Українська Бронетехніка" має контракти з низкою провідних оборонних корпорацій, зокрема MBDA, а також співпрацює з міністерствами оборони кількох країн Європейського Союзу.
Він припустив, що такі дії можуть бути пов’язані з очікуванням розподілу близько 40 мільярдів євро кредитних коштів ЄС, передбачених на оборонні закупівлі.
"Я так розумію, що правоохоронці почали брати замовлення на усунення конкурентів на державних тендерах", — зазначив Бутусов.
Водночас, за його словами, керівництво СБУ наразі не коментує ситуацію.
"Керівники СБУ чомусь про цей напад нічого не коментують та не говорять, кудись заховались", - написав Бутусов.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що працівники Служби безпеки жорстоко побили у власній оселі першого заступника директора ТОВ "Українська бронетехніка", що призвело до численних травм, струсу мозку та госпіталізації.
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