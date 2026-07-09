Давление на оборонные компании продолжается: Бутусов прокомментировал события вокруг "Украинской бронетехники"

Командир роты БПЛА 23-го штурмового полка в составе 2-го корпуса Национальной гвардии "Хартия" Юрий Бутусов заявил о давлении со стороны силовых структур на украинские оборонные предприятия.

Об этом он написал в своём Facebook, цитирует Цензор.НЕТ.

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Правоохранители совершили "рекетирский наезд" на компанию "Вирій"

По его словам, позавчера правоохранители совершили "рекетирский наезд" на компанию "Вирій", а уже сегодня аналогичные действия со стороны Службы безопасности Украины были предприняты в отношении предприятия "Украинская Бронетехника".

Бутусов подчеркнул, что "Украинская Бронетехника" имеет контракты с рядом ведущих оборонных корпораций, в частности с MBDA, а также сотрудничает с министерствами обороны нескольких стран Европейского Союза.

Он предположил, что такие действия могут быть связаны с ожиданием распределения около 40 миллиардов евро кредитных средств ЕС, предусмотренных на оборонные закупки.

"Я так понимаю, что правоохранители начали принимать заказы на устранение конкурентов на государственных тендерах", — отметил Бутусов.

В то же время, по его словам, руководство СБУ пока не комментирует ситуацию.

"Руководители СБУ почему-то ничего не комментируют об этом нападении и не говорят, куда-то спрятались", — написал Бутусов.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности жестоко избили в собственном доме первого заместителя директора ООО "Украинская бронетехника", что привело к многочисленным травмам, сотрясению мозга и госпитализации.

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